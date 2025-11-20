Αγρίνιο: Δεν του βγήκε η βόλτα – Συνελήφθη οδηγός χωρίς δίπλωμα, με ναρκωτικά και σουγιά

Χωρίς δίπλωμα οδήγησης αλλά με ναρκωτικά, ζυγαριά ακριβείας και σουγιά, πιάστηκε ένας οδηγός μοτοσικλέτας στο Αγρίνιο, έπειτα από έλεγχο της ΔΙ.ΑΣ.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το βράδυ της Τετάρτης (19.11.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι σε αστυνομικό έλεγχο που του διενεργήθηκε, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε μοτοσικλέτα, ενώ του είχε αφαιρεθεί σε προγενέστερο χρόνο η άδεια ικανότητας οδήγησης.

Σε σωματικό έλεγχο που του ενέργησαν οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν 2,1 γραμμάρια κάνναβης, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας και ένα

σουγιά.