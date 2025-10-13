Αγρίνιο: Δεν σταμάτησε σε έλεγχο της Αστυνομίας - Βρέθηκε μεθυσμένος μετά την καταδίωξη και διπλή παραβίαση «κόκκινου»

Μεθυσμένος αποδείχθηκε ότι ήταν ένας οδηγός που αρνήθηκε να ακολουθήσει τις υποδείξεις των Αστυνομικών τα ξημερώματα της Δευτέρας (13.10.25) στο Αγρίνιο.

Ο άνδρας δεν σταμάτησε για έλεγχο, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα και ακολούθησε καταδίωξη από αστυνομικούς της Τροχαίας στη διάρκεια της οποίας παραβίασε δυο φορές κόκκινο σηματοδότη.

Οι αστυνομικοί κατάφεραν να σταματήσουν τον οδηγό και από το αλκοτέστ προέκυψε ότι είχε πιει, έχοντας ξεπεράσει το επιτρεπόμενο όριο.

Ακολούθησε η σύλληψή του και εκτός από τις παραβάσεις του Κώδικά Οδικής Κυκλοφορίας που τον βαρύνει, θα λογοδοτήσει στη Δικαιοσύνη και επειδή δεν υπάκουσε στο σήμα της Τροχαίας.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, σήμερα τα ξημερώματα, στην Εθνική Οδό Αντιρρίου Ιωαννίνων, από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης των αστυνομικών για έλεγχο και παραβίασε δυο ερυθρούς σηματοδότες.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον άνδρα και σε έλεγχο αλκοολομέτρησης που του ενήργησαν, διαπίστωσαν ότι οδηγούσε το όχημα βρισκόμενος σε κατάσταση μέθης.

*Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi