Αγρίνιο: Δείτε σε ποια περιοχή σήμερα Τρίτη θα έχει διακοπή ρεύματος

Από την αρμόδια διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώθηκε πως στο Αγρίνιο θα υπάρξει διακοπή ρεύματος.

«Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την ΤΡΙΤΗ 07-10-2025, από τις 12:00 έως 14:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο ΑΓΡΙΝΙΟ στην Περιοχή κοντά στο εργοτάξιο Χρυσόπουλου.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές διακοπής μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται στο site www.deddie.gr».