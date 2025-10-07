Αγρίνιο: Δείτε σε ποια περιοχή σήμερα Τρίτη θα έχει διακοπή ρεύματος

diakopi-revmatos

Από την αρμόδια διεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώθηκε πως στο Αγρίνιο θα υπάρξει διακοπή ρεύματος.

«Προκειμένου να εκτελεστούν απαραίτητες τεχνικές εργασίες του ΔΕΔΔΗΕ στα δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, την ΤΡΙΤΗ 07-10-2025, από τις 12:00 έως 14:00 θα γίνει διακοπή ρεύματος στο ΑΓΡΙΝΙΟ στην Περιοχή κοντά στο εργοτάξιο Χρυσόπουλου.

Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει πριν την προβλεπόμενη ώρα, γι’ αυτό λοιπόν οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟ ΤΑΣΗ.

Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία , έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις περιοχές διακοπής μπορούν οι πολίτες να ενημερώνονται στο site www.deddie.gr».

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

epaggelmata-ai

Τα 44 επαγγέλματα που είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από το AI - Ποια κινδυνεύουν περισσότερο και λιγότερο

Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το πιο δημοφιλές chatbot στον κόσμο, προειδοποιεί: η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) ίσως έρχεται για να... πάρει τη δουλειά σου. Σε μια νέα έκθεση, οι δημιουργοί του ChatGPT αποκάλυψαν 44 επαγγέλματα που είναι πιο πιθανό να αντικατασταθούν από την τεχνητή νοημοσύνη.

07 Οκτ 2025

Ετικέτες: διακοπή ρεύματος

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;