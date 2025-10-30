Αγρίνιο: Δείτε live την 5η Ειδική Συνεδρίαση – Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής

Δείτε σε live μετάδοση την 5η Ειδική Συνεδρίαση – Λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής Αγρινίου, που πραγματοποιείται, σήμερα Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Δείτε live την 5η Ειδική Συνεδρίαση – Λογοδοσία:

Η 5η/2025 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ του Δήμου Αγρινίου, θα διεξαχθεί δια ζώσης την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο.

Ακολουθούν τα θέματα – ερωτήσεις που κατατέθηκαν από δημοτικούς συμβούλους για την 5η/2025 Ειδική Συνεδρίαση Λογοδοσίας της Δημοτικής Αρχής Δήμου Αγρινίου:

1. Σχετικά με λίθινο θολωτό γεφύρι (Ψηλογέφυρο) που βρίσκεται επί της οδού Αγρινίου – Μεγάλης Χώρας.

Εισηγητής: Δημήτριος Τραπεζιώτης

2. Σχετικά με την προμήθεια ψηφιακών υδρομέτρων και την τοποθέτησή τους στον Δήμο Αγρινίου.

Εισηγητής: Παναγιώτης Μυζήθρας

3. Σχετικά με την αστική προσβασιμότητα στον Δήμο Αγρινίου.

Εισηγητής: Δημήτριος Κουρουμπλής

4. Ζωονόσοι – μέτρα προστασίας κτηνοτρόφων – δράσεις της Δημοτικής Αρχής.

Εισηγητής: Τιμολέων Παπανικολάου

5. Μετά από την υπ’ αριθμ. 1465/2025 απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου περί μετακίνησης υπαλλήλων από τμήματα της Διεύθυνσης Υπηρεσίας Δόμησης & Πολεοδομικού Σχεδιασμού σε Τμήματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου, ζητούμε ενημέρωση σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία της ΥΔΟΜ του Δήμου Αγρινίου.

Εισηγητής: Παναγιώτης Καψάλης

6. Χορήγηση στοιχείων για απ’ ευθείας αναθέσεις.

Εισηγητής: Ελευθέριος Αραχωβίτης

7. Ενημέρωση σχετικά με τους όρους της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20609/20-05-2025 περίληψης Διακήρυξης που αφορά το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 8ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου» και της υπ’ αριθμ. πρωτ. 20527/20-05-2025 περίληψης Διακήρυξης που αφορά το έργο «Ενεργειακή αναβάθμιση Παπαστρατείου Δημοτικής Βιβλιοθήκης Αγρινίου και Αίθουσας Τέχνης Χρ. Καπράλου».

Εισηγητής: Κωνσταντίνος Πιστιόλας

8. Ποια είναι η πρόθεση του Δήμου Αγρινίου για τα γήπεδα της Μεγάλης Χώρας και του Ελαιοφύτου σχετικά με την τοποθέτηση πλαστικού τάπητα στον αγωνιστικό χώρο και τις επισκευές και διορθώσεις στον περιβάλλον χώρο και στα αποδυτήρια των γηπέδων;

Εισηγητής: Νικόλαος Σακαρέλος

9. Ποιες οι εξελίξεις και τα επόμενα βήματα αναφορικά με την Ενεργειακή Κοινότητα του Δήμου Αγρινίου;

Εισηγητής: Νικόλαος Γκρίζης

