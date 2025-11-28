Αγρίνιο: Δείτε live την 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Δείτε σε live μετάδοση την 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου, που πραγματοποιείται, σήμερα Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Δείτε live την τακτική συνεδρίαση:

Η 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, διά ζώσης η στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Αβρ. Αναστασιάδη 1, Αγρίνιο), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 5056/2023.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Ένταξη του Δημοτικού Σχολείου Ζευγαρακίου Δήμου Αγρινίου στο πρόγραμμα «ΜΑΡΙΕΤΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ».

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Ζευγαρακίου κ. Θεόδωρος Παπαδόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).

2. Σχέδιο δημιουργίας δικτύου μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης απορριμματογενών ενεργειακών πρώτων υλών (ΑΕΠΥ) από αστικά στερεά απόβλητα (ΑΣΑ) – Καύση απορριμμάτων.

(Εισηγητής: Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης κ. Τραπεζιώτης).

3. Προβλήματα κτηριακών Υποδομών του 6ου ΓΕΛ Αγρινίου.

(Εισηγητής: Επικεφαλής Δημοτικής Παράταξης κ. Παπανικολάου).

4. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) για την κατασκευή και λειτουργία του έργου: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) εγκατεστημένης ισχύος 225 MW και μέγιστης ισχύος λειτουργίας 112.5 MW με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας και δυνατότητα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφάται από το δίκτυο, στη θέση “ΚΡΕΜΑΣΤΑ” με τα συνοδά έργα αυτού (οδοποιία, μονάδα αποθήκευσης και εξωτερικό δίκτυο Μέσης Τάσης 33 kV για την ηλεκτρική διασύνδεση του έργου) στις Δημοτικές Ενότητες Ινάχου, Παρακαμπυλίων και Αγρινίου, των Δήμων Αμφιλοχίας και Αγρινίου, της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (περίπτωση 11Β., άρθρου 10, Ν4685/2020) από την εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι.Κ.Ε.». (ΠΕΤ 2411006923).

(Σχετ.: Αποφάσεις Κοινοτήτων Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου και Παρακαμπυλίων).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

5. 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2025.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 540/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

6. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 541/2025 απόφασης Δημοτικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Γ΄ τριμήνου 2024 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2025».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

7. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 562/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 43/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

8. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 563/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 44/2025 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

9. Τροποποίηση συμβάσεων εργασίας Καλλιτεχνικού Προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Προώθησης Δράσεων Καλλιτεχνικής Παιδείας και Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κ. Παπαγεωργίου).

10. Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζόμενων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γούλας).

11. Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του Τμήματος Αγγειοπλαστικής του Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

12. Εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης της Κοινότητας Νερομάνας του Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 548/2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 7/2025 απόφαση Κοινότητας Νερομάνας).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Νερομάνας κ. Σταύρος Καρβέλας συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82

του Ν. 3852/2010).

13. Αίτημα προς τον ΟΤΕ για δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου ιδιοκτησίας του, στον Δήμο Αγρινίου, για την κατασκευή χώρου αναψυχής – παιδικής χαράς στην Κοινότητα Σκουτεράς.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 2/2025 απόφαση Κοινότητας Σκουτεράς).

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Σκουτεράς κ. Αθανάσιος Δημόπουλος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82 του Ν. 3852/2010).

14. Συγκρότηση επιτροπής για την ανέγερση μνημείου στην Κοινότητα Χούνης.

(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Τζιώλης).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Χούνης κ.

Βασίλειος Στάθης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 82

του Ν. 3852/2010).

15. Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολογικό αριθμό (021228) στα Ο.Τ. 1213 και 1216 σχεδίου πόλης Αγρινίου (Επέκταση 1991).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

