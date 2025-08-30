Αγρίνιο – Δ. Τραπεζιώτης: Ανύπαρκτο το έργο στη Δ.Ε. Θεστιέων, εγκαταλελειμμένες οι υποδομές

Κατά τη λογοδοσία της Δημοτικής Αρχής που πραγματοποιήθηκε στις 29/8/2025 και σχετικά με το θέμα των υποδομών στη Δημοτική Ενότητα Θεστιέων, (Παναιτώλιο, Καινούργιο, Νέα Αβόρανη) που πρότεινε για συζήτηση ο επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο», Δημήτρης Τραπεζιώτης, και αφού μαζί με συμβούλους και μέλη της Παράταξής του συναντήθηκε με τους προέδρους των άνω Δημοτικών Κοινοτήτων και μετά από επιτόπια αυτοψία προκειμένου να έχει ιδία αντίληψη άσκησε σκληρή κριτική στη δημοτική αρχή χαρακτήρισε ανύπαρκτο το έργο της στη Δημοτική Ενότητα Θεστιέων και τις υποδομές εγκαταλελειμμένες και κατεστραμμένες και στη συνέχεια έθεσε τα κάτωθι ερωτήματα: Α) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΔΡΕΥΣΗ

Είναι δυνατόν στην ντάλα του καλοκαιριού με θερμοκρασία που άγγιξε τους 43ο C που καίγεται ο τόπος να μένουν χωρίς νερό ώρες και μέρες ολόκληρες στην Δ.Κ. Καινουργίου, σε μια από τις μεγαλύτερες κοινότητες του Δήμου με 5000 κατοίκους , ενώ γνωρίζατε οτι το δίκτυο ύδρευσης λόγω παλαιότητας εμφανίζει προβλήματα ; Ερώτηση: Έχετε πρόθεση, είναι στους σχεδιασμούς σας η αντικατάσταση του εν λόγω δικτύου ώστε να μην ταλαιπωρηθούν ξανά οι κάτοικοι της Δ.Κ. Καινουργίου; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Ως Δημοτική Αρχή του πρώην Δήμου Θεστιέων εντάξαμε το έργο της αποχέτευσης στο Πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» και υλοποιήσαμε τότε 5,5 χιλιόμετρα. Στη συνέχεια το εντάξαμε στο Πρόγραμμα ΕΠΕΡΑΑ και δημοπρατήθηκε το 2010. Απο τότε βρίσκεται ακόμη σε εκκρεμότητα. Ερώτηση: Σε τι ενέργειες προτίθεστε να προβείτε για να ολοκληρωθεί το έργο αυτό και να επεκταθεί και στην Δ.Κ. Νέας Αβόρανης ώστε να συνδεθούν κάποτε οι ιδιοκτησίες των κατοίκων της Δ.Ε. Θεστιέων με το σύστημα αποχέτευσης; -ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ Ως Δημοτική Αρχή του π. Δήμου Θεστιέων εκπονήσαμε μια Μελέτη για την αναμόρφωση και επέκταση του αρδευτικού δικτύου του τότε Δήμου Θεστιέων. Δημοπρατήθηκε 2-9-2008 και παρελήφθη 3-9-2009. Ερώτηση: Που βρίσκεται έκτοτε αυτή η μελέτη, τι ενέργειες κάνατε μέχρι σήμερα και τι προτίθεστε να κάνετε για την προώθηση υλοποίησής της;

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η μελέτη που αφορά αναμόρφωση αρδευτικών δικτύων του ΤΟΕΒ Παναιτωλίου, Π/Υ 1,7 εκατομμυρίων, που αφορά 30.000 στρέμματα η έγκριση της οποίας ανακοινώθηκε στον τοπικό τύπο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΪΑ Σε πολλά σημεία οι αγροτικοί δρόμοι είναι αδιάβατοι – αδιαπέραστοι. Έχουν κλείσει από τα καλάμια και τα βάτα με αποτέλεσμα να μην μπορούν να προσεγγίσουν οι αγρότες στις αγροτικές τους εκμεταλλεύσεις. Ερώτηση: Αν το έργο της αγροτικής οδοποιίας των 6 εκατομμυρίων ευρώ που ανακοινώσατε και αφορά στο Δήμο Αγρινίου ξεκίνησε και αν ναι πότε θα φτάσει στο Παναιτώλιο –Καινούργιο- Νέα Αβόρανη; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ – ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ Ως Δημοτική Αρχή του π. Δήμου Θεστιέων εκπονήσαμε σε συνεργασία με την ΤΥΔΚ μια μελέτη αναπτυξιακού σχεδιασμού για τη διαπλάτυνση και βελτίωση του δρόμου από Νέα Αβόρανη προς Παναιτώλιο που είναι ένας βασικός άξονας. Ερώτηση: Έχετε κατά νου τη μελέτη αυτή να την αξιοποιήσετε ώστε να ενταχθεί για χρηματοδότηση και υλοποίηση; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ Ερώτηση: Προτίθεται η Δημοτική Αρχή να εφαρμόσει το σχέδιο πόλης στο Παναιτώλιο – Καινούργιο – Νέα Αβόρανη με την διάνοιξη των δρόμων ή και τη διαμόρφωση των κοινοχρήστων χώρων που προβλέπονται; Να θυμίσω ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή ανοίξαμε 26 Δρόμους και τους ασφαλτοστρώσαμε και είναι ακόμα όπως τους αφήσαμε. Δηλαδή, τα πεζοδρόμια χωρίς πλάκες και φωτισμό. Ερώτηση: Τι θα κάνετε; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ Το Πάρκο παραμένει κλειστό και εγκαταλελειμμένο – αφημένο στην τύχη του στη φθορά του χρόνου. Ερώτηση: σκέπτεστε να κάνετε κάτι ώστε να επαναλειτουργήσει; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ Καμία παιδική χαρά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καμία Δ.Κ. Τις κλείσατε. Μόνο μια χρησιμοποιείται στο Παναιτώλιο που δημιουργήθηκε από την τότε Δημοτική Αρχή του π. Δήμου Θεστιέων. Οι κάτοικοι των χωριών δεν είναι δεύτερης κατηγορίας. Ερώτηση: Πρόκειται να δημιουργήσετε σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες παιδικές χαρές με βάση τις προδιαγραφές του Νόμου; Β) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΙΣ Δ.Κ. ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ – ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ –ΝΕΑΣ ΑΒΟΡΑΝΗΣ

- ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΤΙΟ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ Ως Δημοτική Αρχή του π. Δήμου Θεστιέων εκπονήσαμε μια Μελέτη για την κυκλοφοριακή οργάνωση της κεντρικής περιοχής του Παναιτωλίου με μονοδρομήσεις και εκτροπή βαρέων οχημάτων στο νότιο περιμετρικό δρόμο ο οποίος είναι σε κακό χάλι και χρειάζεται βελτίωση. Ερώτηση: Τι θα κάνετε για την υλοποίηση της Μελέτης αυτής; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ «ΒΡΟΧΟΛΗ» Ως Δημοτική Αρχή του π. Δήμου Θεστιέων αγοράσαμε δύο στρέμματα στη θέση «Βροχολή» για τη διαμόρφωση πλατείας. Ερώτηση: Τι σκέφτεστε να κάνετε; Είναι στους σχεδιασμούς σας η διαμόρφωσή της; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΑ ΑΜΠΑΡΙΑ Υπάρχει ένα αίτημα που έχει επανειλημμένως διατυπωθεί από κατοίκους του Παναιτωλίου, διότι υπάρχει υψηλός βαθμός επικινδυνότητας στην περιοχή αυτή για τους πεζούς που διασχίζουν το οδόστρωμα. Ερώτηση: Τι θα κάνετε για την ασφάλεια των πεζών; - ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΑΜΠΑΡΙΑ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ 5Χ5 Ως Δημοτική Αρχή του π. Δήμου Θεστιέων δημιουργήσαμε ένα γήπεδο 5 Χ 5 στη θέση αυτή το οποίο το εγκαταλείψατε και σήμερα βρίσκεται εκεί κατεστραμμένο. Επίσης στην ίδια θέση αγοράσαμε τέσσερα στρέμματα συν τέσσερα στρέμματα από Δωρεά προς την Κοινότητα Παναιτωλίου από την οικογένεια Νικολακόπουλου. Στα οκτώ αυτά στρέμματα υπήρχε ενας σχεδιασμός για αθλητικές εγκαταστάσεις δεδομένου μάλιστα ότι βρίσκονται κοντά στη λίμνη Τριχωνίδα. Ερώτηση: Υπάρχει σκέψη και σχεδιασμός εκ μέρους σας για την αξιοποίηση αυτού του χώρου; -ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΠΕΤΡΙ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑ ΑΜΠΑΡΙΑ Το ΚΕΠΕΤΡΙ παραμένει κλειστό επι 15 χρόνια. Κατά την περίοδο της θητείας μου ως Δήμαρχος Θεστιέων ήταν ανοικτό και υποδέχθηκε πάνω από 30 χιλιάδες επισκέπτες. Επίσης οι υποδομές στην παραλίμνια θέση Αμπάρια που δημιουργήσαμε τις αφήσατε στην τύχη τους και κατεστράφησαν. Ερώτηση: Σκέφτεστε να στελεχώσετε το ΚΕΠΕΤΡΙ για να επαναλειτουργήσει και πότε;