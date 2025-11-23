Αγρίνιο: Χρυσό μετάλλιο για την Πηνελόπη Στούπα στο σχολικό πρωτάθλημα σκακιού

Μεγάλη διάκριση για την 11χρονη Πηνελόπη Στούπα στο Αγρίνιο, η οποία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο σχολικό πρωτάθλημα σκακιού που πραγματοποιήθηκε σήμερα Κυριακή 23 Νοεμβρίου στο Παπαστράτειο Μέγαρο και διοργανώθηκε από την Γυμναστική Εταιρία Αγρινίου.

Η νεαρή σκακίστρια, κόρη του πρώην δημοτικού συμβούλου Πάνου Στούπα και της Όλγας Κουτσούκη, εντυπωσίασε με την τεχνική της κατάρτιση και την οξυδέρκειά της, επιβεβαιώνοντας το ταλέντο της σε ένα από τα πιο απαιτητικά πνευματικά αθλήματα.

Ευχόμαστε στη μικρή Πηνελόπη, αλλά και σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν, ανεξάρτητα από τη διάκρισή τους, να συνεχίσουν να θέτουν στόχους, να προσπαθούν και να εξελίσσονται μέσα από το σκάκι και κάθε δημιουργική τους δραστηριότητα.