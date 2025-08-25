Αγρίνιο: Χρώματα, μουσική και χορό θα πλημμυρίσει η πόλη - Ο δήμαρχος υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες

Με χαμόγελα και ξεχωριστά δώρα ο δήμαρχος Αγρινίου υποδέχθηκε τις αντιπροσωπείες των χορευτικών τμημάτων από το εξωτερικό που μετέχουν στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών.

Η συνάντηση με τους χορευτές που φόρεσαν τις παραδοσιακές τους ενδυμασίες και έδωσαν ένα πρώτο δείγμα της κεφάτης διάθεσής τους, έγινε σε πολύ ευχάριστο κλίμα με τον Γιώργο Παπαναστασίου και την αντιδήμαρχο Πολιτισμού Μαρία Παπαγεωργίου να αποδεικνύονται για ακόμα μια φορά υποδειγματικοί οικοδεσπότες.

Δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για την υποδοχή εκπροσώπων των χορευτικών τμημάτων που έφθασαν στο Αγρίνιο:

Στις 8 απόψε (25.8.25) έχει προγραμματιστεί παρέλαση των διεθνών αντιπροσωπειών στην οδό Παπαστράτου.

Η παρέλαση θα ξεκινήσει από το ύψος της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και της Πινακοθήκης «Χρήστου Καπράλου» μπροστά από τη Νότια είσοδο του Δημοτικού Πάρκου, θα «κατηφορίσει» την οδό Παπαστράτου, για να καταλήξει στην πλατεία Δημοκρατίας.

Επίσημη Τελετή Έναρξης του 20 ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου

Ώρα: 9:00΄μ.μ. - Το χοροστάσι της έναρξης | Πλατεία Δημοκρατίας

Τα διεθνή συγκροτήματα που συμμετέχουν στο 20ο Διεθνές Φεστιβάλ του Δήμου Αγρινίου ανοίγουν τη γιορτή με τις μουσικές και χορευτικές παραδόσεις του τόπου τους.

Η ανακοίνωση του Δήμου:

Αντιπροσωπείες των συγκροτημάτων που μετέχουν στο Διεθνές Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών καλωσόρισε σήμερα το μεσημέρι ο Δήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιώργος Παπαναστασίου, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Παπαναστασίου μεταξύ άλλων είπε:

«Στέλνουμε μήνυμα ειρήνης αδελφοσύνης και πολιτισμού σε όλο τον κόσμο. Φέτος το φεστιβάλ κλείνει τα είκοσι χρόνια του και για μας το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Εύχομαι οι μέρες που ξεκινούν από σήμερα μέχρι και την Πέμπτη να είναι μέρες γεμάτες χαρά και επικοινωνία. Να τις χαρείτε, να τις ζήσετε και να τις απολαύσετε με όλη σας την ψυχή. Νοιώθω επίσης την επιθυμία να σας μεταφέρω τον ενθουσιασμό των Δημάρχων που τους οποίους επισκεφθήκατε χθες. Σας καλωσορίζουμε στο Δήμο μας… Και καλό φεστιβάλ».

Οι χώρες και τα συγκροτήματα που κατοχυρώνουν και φέτος τον Διεθνή χαρακτήρα του 20ου Διεθνούς Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών του Δήμου Αγρινίου είναι:

Βουλγαρία: Σοπικό (Shopski), μουσικό-χορευτικό σύνολο «RadiRadev», από τη περιοχή της Shopia

Το συγκρότημα «Shopski /Shopian/ Radi Radev» ιδρύθηκε το 1967 και φέτος συμπληρώνει 55 χρόνια παρουσίας στη σκηνή. Από την πρώτη του διεθνή εμφάνιση το 1968 στην Οχρίδα, έχει ταξιδέψει σε πάνω από 50 χώρες της Ευρώπης, Ασίας, Αμερικής, μεταφέροντας με αυθεντικότητα τον πλούτο του βουλγαρικού φολκλόρ. Οι παραστάσεις του γεμίζουν αίθουσες με ενθουσιώδες χειροκρότημα, ενώ οι τακτικές του εμφανίσεις σε ραδιόφωνο και τηλεόραση, καθώς και οι

ηχογραφήσεις του, ενισχύουν τη φήμη του. Το 2024 κατέκτησε τη δεύτερη θέση στον εθνικό διαγωνισμό «Top 10» και το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ της Λεμπάνε.

Facebook: https://www.facebook.com/shopski.bg/mentions/

Ιαπωνία: Λέσχη τυμπάνων του Λυκείου Sanyo, «Dan», από την Kannonshinmachi, Nishi-ku, Hiroshima

Στη Χιροσίμα, το Σάνιο Λύκειο με ιστορία 118 ετών και 1.300 μαθητές, φιλοξενεί μια από τις πιο εντυπωσιακές μαθητικές ομάδες της Ιαπωνίας. Η ομάδα παραδοσιακών τυμπάνων «Dan», που ιδρύθηκε πριν από 27 χρόνια, δίνει πάνω από 80 παραστάσεις τον χρόνο και έχει εκπροσωπήσει την Ιαπωνία σε επτά διεθνή φεστιβάλ. Με φώτα, ήχο και σκηνικά εφέ, οι παραστάσεις της συνδυάζουν τέχνη και συγκίνηση, μεταφέροντας μήνυμα ζωής και ελπίδας. Από τη Χιροσίμα, πόλη - σύμβολο της ειρήνης, οι μαθητές χτυπούν τα τύμπανα με προσευχή για έναν κόσμο πιο δίκαιο και ανθρώπινο.



Ιταλία: Ομάδα Μουσικών και Κυματιστών Σημαιών «Leoni Reali» , από τη Campurutunnu Etneu- Sicilian

Το Πολιτιστικό Σωματείο «Leoni Reali», του Camporotondo Etneo-Sicilian, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2000, από την αγάπη κατοίκων για την τοπική παράδοση και την τέχνη της σημαίας. Από το 2002 δραστηριοποιείται οργανωμένα, με στόχο τη διάδοση πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, αναδεικνύοντας την ιστορία και τα έθιμα του τόπου. Η

ομάδα σημαιοφόρων και μουσικών αντλεί έμπνευση από τη γιορτή «Festa del Ducato», που αναβιώνει την αγορά του «Casale di Camporotondo» το 1580 από τον Δούκα Μάσσα. Μέσα σε ένα σκηνικό με παρελάσεις, τοξοβολία, γεύσεις και παραδοσιακές στολές, οι επιδείξεις της ομάδας ξεχωρίζουν στους δρόμους της πόλης. Εκτός από τα θεαματικά δρώμενα με σημαίες, παρουσιάζονται μονομαχίες, θεατρικά δρώμενα και αγώνες τοξοβολίας.



Facebook: https://www.facebook.com/leonireali/

Ισπανία: Μουσικο-χορευτικό σύνολο «Los Jateros», από τo Fregenal de la Sierra – Extremadura

Το Φολκλορικό Συγκρότημα «Los Jateros» από το Fregenal de la Sierra – Extremadura ιδρύθηκε το 1965 με αφορμή τη γιορτή της «Virgen de los Remedios». Από τότε εξελίχθηκε σε πρεσβευτή της τοπικής παράδοσης, διαδίδοντας χορούς και τραγούδια της Extremadura σε όλη την Ισπανία και το εξωτερικό – από την Πορτογαλία και τη Γαλλία μέχρι την Αργεντινή και την Πολωνία. Με πέντε δίσκους, δεκάδες τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εμφανίσεις, αλλά και δική του σχολή μουσικής και χορού, το συγκρότημα αριθμεί περίπου 200 μέλη.

Στο Αγρίνιο το συγκρότημα έρχεται με 35 μέλη.

Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100002143924488

Κολομβία: Ομάδα λαϊκού χορού «CreaDanza», από την Bogotá.

Η καλλιτεχνική εταιρεία χορού της Κολομβίας, «CreaDanza», μετρά ήδη δέκα χρόνια έντονης δημιουργικής πορείας. Κάτω από τη σκηνοθεσία του Jorge Naspucil και την παραγωγή του Julián Riaño, η ομάδα έχει κατακτήσει διεθνείς σκηνές και έχει τιμηθεί στη χώρα της για το πρωτότυπο έργο της. Η πρότασή τους συνδυάζει τον παραδοσιακό χορό με σύγχρονες και πειραματικές φόρμες, πάντα με ζωντανή μουσική, αναδεικνύοντας τη μοναδική πολιτισμική πολυμορφία της Κολομβίας. Στο Αγρίνιο το συγκρότημα έρχεται με 30 μέλη.



Facebook: https://www.facebook.com/groups/408193865861428

Λετονία: Λαϊκές χορευτικές ομάδες: «Jandāls» και «Mārupieši», από τις περιοχές Bauska και Mārupe αντίστοιχα.

Δύο λαϊκές χορευτικές ομάδες από τη Λετονία, το ιστορικό «Jandāls» της Bauska και το νεανικό «Mārupe» από την ομώνυμη πόλη, φθάνουν μαζί στο Αγρίνιο για να συμμετάσχουν στην καλοκαιρινή γιορτή των πολιτισμών. Ο θρυλικός για τη Λετονία λαϊκός χορευτικός όμιλος «Jandāls» ιδρύθηκε επίσημα το 1961, αλλά τα χρόνια του ξεκινούν από 1947, όταν δημιουργήθηκε το πρώτο ενωμένο συγκρότημα χορού στο πολιτιστικό κέντρο της περιοχής του Bauska και

το όνομα του έγινε συνώνυμο με τη χορευτική παράδοση της Λετονίας. Η χορευτική ομάδα “Mārupieši” γιόρτασε το 2014 τα 25 χρόνια από την ίδρυσή της. Από τότε, δίνει κάθε χρόνο το

«παρών» σε φεστιβάλ και συναυλίες παραδοσιακού χορού στη Λετονία, αλλά και στα περίφημα Πανλετονικά Φεστιβάλ Τραγουδιού και Χορού. Με τη γοητεία και τις δεξιότητές τους, οι “Mārupieši” μετέφεραν τις παραδόσεις τους από τη Ρίγα ως τη Μαλαισία, το Νεπάλ, τη Νότια Κορέα και την Κίνα.

Facebook: https://www.facebook.com/marupiesi

Μεξικό: Φολκλορικό Μπαλέτο «Xidoo», από την Salamanca - Guanajuato

Το Φολκλορικό Μπαλέτο «Xidoo» ιδρύθηκε το 2000 από τον Juan David Rodríguez Pérez στη Salamanca - Guanajuato, Έχει καθιερωθεί ως η καλύτερη και δυναμικότερη ομάδα παραδοσιακού χορού της περιοχής, προωθώντας και διατηρώντας χορούς και μουσική που συνθέτουν την εθνική ταυτότητα του Μεξικού. Συμμετέχει σε εθνικά και διεθνή φεστιβάλ και οργανώνει το Εθνικό Φεστιβάλ Φολκλορικού Χορού Xidoo. Μετά τον θάνατο του ιδρυτή το 2021, ο Erick Daniel Jiménez Razo ανέλαβε τη διεύθυνση με στόχο την εκπαίδευση και διάσωση της μεξικανικής παράδοσης, κατακτώντας συνεχώς κορυφαίες θέσεις σε εθνικούς και τοπικούς διαγωνισμούς.

Facebook: https://www.facebook.com/BalletFolkloricoXidoo/

Μολδαβία: Το Μουσικο-χορευτικό συγκρότημα «Moștenitorii», από την περιοχή Nisporeni

Το συγκρότημα παραδοσιακών χορών και μουσικής “Moștenitorii” (σημαίνει «κληρονόμοι») είναι απόλυτα ταυτοτικό του σκοπού του, αφού η αποστολή τους είναι να διατηρήσουν και να μεταδώσουν τον πλούτο της παράδοσής τους. Ιδρύθηκε το 2004 από τον χορογράφο Dimitriu Ivan και αποτελείται από 60 παιδιά ηλικίας 8 έως 18 ετών, καθώς και από μεγαλύτερους χορευτές που συνεχίζουν να συμμετέχουν με αφοσίωση στις παραστάσεις.

Facebook: https://www.facebook.com/MostenitoriiNisporeni/

Μπαγκλαντές: Οργανισμός Πολιτισμού «DIBBYA», από το Khilkhet της Dhaka

Στο Αγρίνιο το συγκρότημα έρχεται με 3 μέλη.

Ουζμπεκιστάν: Κρατικό Λαϊκό Συγκρότημα Χορού «Bahor».

Το Κρατικό Λαϊκό Χορευτικό Σύνολο «Bahor» ιδρύθηκε το 1957 από τη θρυλική Μουκάρραμ Τουρουνμπάεβα, αποτελεί ζωντανό θεματοφύλακα της ουζμπεκικής χορευτικής παράδοσης. Με ρεπερτόριο άνω των 200 χορών, συνδυάζει τη σύγχρονη δημιουργία με αιώνες πολιτιστικής κληρονομιάς, παρουσιάζοντας παραγωγές που αντλούν έμπνευση από την ιστορία και τη λαϊκή κουλτούρα. Το «Bahor» έχει ανέβει σε κορυφαίες σκηνές 21 χωρών, συστήνοντας στο διεθνές κοινό τον πλούτο του ουζμπεκικού χορού.

Σερβία: Μουσικοχορευτικό σύνολο «Pećinci», από την αυτόνομη περιοχή Vojvodina

Το Λαογραφικό Σύνολο «Pećinci» ιδρύθηκε το 1981 και αριθμεί σήμερα περίπου 180 μέλη, κατανεμημένα σε τμήματα μουσικής και χορού. Καλλιτεχνικός διευθυντής της χορευτικής ομάδας είναι ο Vladimir Radonjić, που έχει διαμορφώσει ένα πλούσιο ρεπερτόριο με 11 χορογραφίες, από την Βοϊβοντίνα τη Σουμαδία, τη Δυτική Σερβία έως την Βόρεια Μακεδονία και την Βλαχία.

Στη μακρόχρονη διαδρομή του, το σύνολο έχει συμμετάσχει σε σπουδαίες διοργανώσεις, προβάλλοντας τον πλούτο της σερβικής παράδοσης. Κορυφαίες εμπειρίες το πρώτο βραβείο στη μεγάλη ανασκόπηση λαογραφικών συνόλων της Σερβίας στο Τρσίτς το 1990, και οι διακρίσεις στις παιδικές κατηγορίες στο Σάμπατς, το 2004 και το 2006.

Στο Αγρίνιο το συγκρότημα έρχεται με 35 μέλη.

Χθες, στην πλατεία Δημοκρατίας χορευτικά συγκροτήματα του Δήμου Αγρινίου άνοιξαν το πρόγραμμα του Φεστιβάλ.

Συγκεκριμένα μετείχαν : Σύλλογος Ποντίων Αιτωλοακαρνανίας «Δημήτρης Ψαθάς», Χορευτικό τμήμα Δήμου Αγρινίου, Πολιτιστικός και Χορευτικός Σύλλογος Αγρινίου «Η Ρούμελη» , Πολιτιστικός Σύλλογος «Οι Μερακλήδες», Χορευτικός Σύλλογος Αγρινίου «Ο Ζορμπάς», Σύλλογος Φίλων της Παράδοσης «Οι Ρίζες» , Πολιτιστικός Όμιλος «Οι Ρουμελιώτες», Παραδοσιακό Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Αγρινίου.

Στην έναρξη της βραδιάς η αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Μαρία Παπαγεωργίου αναφέρθηκε στην εικοστή διοργάνωση του φεστιβάλ και επισήμανε τον ουσιαστικό ρόλο που παίζουν τα τοπικά συγκροτήματα στην διεξαγωγή του.

«Την αποψινή μας γιορτή», είπε, «την έστησαν μέλη της τοπικής μας κοινωνίας που με πολύ μεράκι, αγάπη και αφοσίωση μελετούν, διατηρούν και διαδίδουν την άυλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Είναι οι σύλλογοι, οι δάσκαλοι, οι νέοι και οι νέες της περιοχής μας, που αφιερώνουν χρόνο και ψυχή για να κρατήσουν ζωντανή την παράδοση.

«Κι έτσι, η παράδοση δεν παραμένει απλά και μόνο μια καταγραφή της συλλογικής μας μνήμης. Γίνεται γεγονός, γίνεται βίωμα, γίνεται εμπειρία, γίνεται γιορτή. Και κυρίως γίνεται αφορμή να συναντηθεί η ψυχή του τόπου μας με τις ψυχές των λαών που μας επισκέπτονται. »Επιτρέψτε μου, κλείνοντας, να εκφράσω τις θερμές ευχαριστίες μας σε όλους όσοι εργάστηκαν με πάθος και

αφοσίωση για την προετοιμασία και την επιτυχία αυτής της διοργάνωσης. Σε όλους τους εθελοντές, τους συλλόγους, τους καλλιτέχνες, αλλά και στους δημότες που στηρίζουν έμπρακτα το φεστιβάλ μας εδώ και δύο δεκαετίες».

Ιδιαίτερο χρώμα στη βραδιά έδωσε το μουσικό Συγκρότημα «Ziafeti».

Την εκδήλωση παρουσίασαν ο κ. Φάνης Τσιάμης και η κ. Χρύσα Πεσλή.