Αγρίνιο: Χριστουγεννιάτικο «χρώμα» αποκτά η πόλη – Πλούσιο το πρόγραμμα του Δήμου

Σε έντονο χριστουγεννιάτικο κλίμα μπαίνει το Αγρίνιο με φωταγωγήσεις, τη μεγάλη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου, περίπου 100 εκδηλώσεις και αυξημένη συμμετοχή φορέων και κοινοτήτων στο εορταστικό πρόγραμμα του Δήμου.

Σε γιορτινούς ρυθμούς μπαίνει το Αγρίνιο, καθώς στις 28 Νοεμβρίου, ημέρα γνωστή πλέον ως «Black Friday», θα φωταγωγηθεί το κέντρο της πόλης, στις 26 Νοεμβρίου φωταγωγείται ο χριστουγεννιάτικος διάκοσμος περιμετρικά του κέντρου αλλά και στην περιφέρεια, ενώ στις 7 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη γιορτή για το άναμμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στην Πλατεία Δημοκρατίας!

Ωστόσο, ο Δήμος Αγρινίου ανέκαθεν διέθετε πλούσιο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα με πληθώρα εκδηλώσεων. Φέτος, το πρόγραμμα θα είναι εξίσου πλούσιο, ενώ χαρακτηριστικό στοιχείο θα είναι η αυξημένη συμμετοχή πολιτιστικών φορέων και άλλων φορέων της περιοχής, όπως επίσης και το μεγαλύτερο «άνοιγμα» στις εκδηλώσεις στις κοινότητες!

Το παγοδρόμιο ήδη έχει ξεκινήσει να «στήνεται» στον χώρο στάθμευσης στα παλιά σφαγεία, σύντομα θα ξεκινήσει να λειτουργεί το Carousel στην πλατεία Δημοκρατίας, ενώ στους ρυθμούς του ράπερ Saske θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη χριστουγεννιάτικη συναυλία του Δήμου Αγρινίου, που προγραμματίζεται για τις 23 Δεκεμβρίου, αν και δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη επίσημα η ημερομηνία.

Στόχος του Δήμου Αγρινίου είναι και οι φετινές γιορτές να μείνουν αξέχαστες σε μικρούς και σε μεγάλους.

Η Αντιδήμαρχος Μαρία Παπαγεωργίου μιλώντας στη «Συνείδηση» επεσήμανε:

«Ξεκινήσαμε να διαμορφώνουμε εδώ και καιρό το χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα, το οποίο κάθε χρόνο διαθέτει πολλές και διαφορετικές εκδηλώσεις. Φέτος θα πραγματοποιηθούν περίπου στις 100 εκδηλώσεις. Πρωταρχικά οι εκδηλώσεις αυτές αφορούν τα παιδιά, αλλά υπάρχουν και εκδηλώσεις για τους ενήλικες, αν και τα Χριστούγεννα μαζί με τα παιδιά γίνονται και οι ενήλικες παιδιά.

Φέτος θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στους νέους ανθρώπους και αυτό φαίνεται και από τη συναυλία μας που απευθύνεται σε νεαρότερες ηλικίες. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος μεγάλο ρόλο παίζουν οι εκδηλώσεις που έχουν φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς πολλές εκδηλώσεις θα στοχεύουν και στη στήριξη διαφόρων δομών της πόλης μας.

Αξίζει να τονίσουμε πως φέτος θα γίνει μεγαλύτερο άνοιγμα στις εκδηλώσεις στις κοινότητες. Κάθε χρόνο όλο και περισσότερες κοινότητες διοργανώνουν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, εκδήλωση για την φωταγώγηση του δένδρου κλπ. Όταν είχαμε αναλάβει κάτι τέτοιο δεν γίνονταν σχεδόν σε καμία κοινότητα, ενώ τώρα κάθε χρόνο οι μεγάλες τουλάχιστον κοινότητες πραγματοποιούν χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις.

Ιδιαίτερης βαρύτητας γεγονός είναι ότι φέτος έχει αυξηθεί το ενδιαφέρον πολλών πολιτιστικών συλλόγων και άλλων φορέων να συμμετέχουν στο χριστουγεννιάτικο πρόγραμμα του Δήμου Αγρινίου και αυτό είναι πολύ ευχάριστο για εμάς, καθώς το κάλεσμά μας για συμμετοχή έπιασε τόπο.

Θα συμμετάσχουν δηλαδή πολιτιστικοί σύλλογοι, ωδεία, ενώσεις ξένων γλωσσών και φροντιστών, οι πρόσκοποι, ο Ιατρικός Σύλλογος, τα τμήματα θεατρικής και μουσικής παιδείας κλπ, ενώ θα πραγματοποιηθούν αρκετά bazaar στην πλατεία Δημοκρατίας».

Κωνσταντίνος Χονδρός – Εφημερίδα «Συνείδηση»