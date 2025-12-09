Αγρίνιο: Χριστουγεννιάτικο bazaar για καλό σκοπό από τη «Φλόγα» και τα σχολεία της πόλης

Με το γιορτινό πνεύμα να ζεσταίνει ήδη την ατμόσφαιρα, η «Φλόγα», ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια διοργανώνει στο Αγρίνιο για ακόμη μία χρονιά το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο bazaar, σε συνεργασία με σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης.

Η μεγάλη χριστουγεννιάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, στη συμβολή των οδών Παπαστράτου και Σπ. Τσικνιά, από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς και εθελοντές ενώνουν τις δυνάμεις τους προσφέροντας χειροτεχνίες, χριστουγεννιάτικα στολίδια και πολλές ακόμα εκπλήξεις, με στόχο τη στήριξη των παιδιών που δίνουν τη μάχη τους με τον καρκίνο.

Στη δράση συμμετέχουν τα σχολεία:

1ο Δημοτικό Αγ. Κωνσταντίνου

11ο Δημοτικό

16ο Δημοτικό

21ο Δημοτικό

2ο ΓΕΛ Αγρινίου

ΓΕΛ Παραβόλας

Παραδοσιακό Σύνολο Μουσικού Σχολείου

Οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να προμηθευτούν όμορφα χριστουγεννιάτικα δώρα και δημιουργίες, στηρίζοντας ταυτόχρονα το σημαντικό έργο της «Φλόγας».

Σε περίπτωση κακοκαιρίας, το bazaar θα μεταφερθεί στην Παλαιά Δημοτική Αγορά, ώστε η εκδήλωση να πραγματοποιηθεί με άνεση και ασφάλεια.

Το χριστουγεννιάτικο bazaar αποτελεί μια ζεστή υπενθύμιση ότι οι γιορτές αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνοδεύονται από πράξεις αλληλεγγύης και προσφοράς.

Δείτε την αφίσα: