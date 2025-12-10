Αγρίνιο: Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο γηροκομείο της Χριστιανικής Ένωσης στις 14 Δεκεμβρίου

Χριστουγεννιάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο γηροκομείο της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου την ερχόμενη Κυριακή, στις 14 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου:

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γηροκομείου Αγρινίου θα παρουσιαστεί επίκαιρη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με ποιήματα , προβολή βίντεο, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα. Συμμετέχουν ηλικιωμένοι και παιδιά των εργαζομένων , υπό την καθοδήγηση της ψυχολόγου του ιδρύματος κ. Αντιγόνης Βλάχου. Η παρουσία σας θα είναι αφορμή χαράς για τους φιλοξενούμενους και όλους μας.

Η αφίσα: