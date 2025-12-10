Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου, 2025
Home Κοινωνικά Νέα

Αγρίνιο: Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο γηροκομείο της Χριστιανικής Ένωσης στις 14 Δεκεμβρίου

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Χριστουγεννιάτικη γιορτή θα πραγματοποιηθεί στο γηροκομείο της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου την ερχόμενη Κυριακή, στις 14 Δεκεμβρίου 2025.

Η ανακοίνωση της Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου:

Την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 5:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Γηροκομείου Αγρινίου θα παρουσιαστεί επίκαιρη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση με ποιήματα , προβολή βίντεο, τραγούδια και θεατρικά δρώμενα. Συμμετέχουν ηλικιωμένοι και παιδιά των εργαζομένων , υπό την καθοδήγηση της ψυχολόγου του ιδρύματος κ. Αντιγόνης Βλάχου. Η παρουσία σας θα είναι αφορμή χαράς για τους φιλοξενούμενους και όλους μας.

Η αφίσα:

 

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.