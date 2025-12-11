Αγρίνιο: «Christmas on Fire» – Μία μαγική χορευτική παράσταση στην Πλατεία Δημοκρατίας

Μία μαγική χορευτική παράσταση θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο, το «Christmas on Fire – The Magic of Dance», που φέρνει μπαλέτο, σύγχρονο χορό, reggaeton και Zumba στην Πλατεία Δημοκρατίας.

Η ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου:

Αυτά τα Χριστούγεννα, η σκηνή ανάβει από φως, ρυθμό και ενέργεια!

Μπαλέτο, μοντέρνος και σύγχρονος χορός, reggaeton και Zumba ενώνονται σε μία εκρηκτική εορταστική παράσταση όπου η κομψότητα συναντά το πάθος, και η μαγεία των γιορτών ζωντανεύει μέσα από την κίνηση.

Κάθε βήμα γίνεται ιστορία, κάθε ρυθμός γεννά συναίσθημα, κάθε χορευτής προσθέτει τη δική του λάμψη στο πιο φωτεινό χορευτικό γεγονός της χρονιάς. «Christmas on Fire – The Magic of Dance»: μια παράσταση που θα ζεστάνει καρδιές και θα μας θυμίσει πως η πραγματική μαγεία υπάρχει… όταν χορεύουμε!

Ελάτε να ζήσουμε μαζί μια μέρα γεμάτη φως, μουσική και χαμόγελα. Don’t miss the most magical dance night of the year! Αγρίνιο… είσαι έτοιμο να χορέψεις;