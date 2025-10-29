Αγρίνιο: Χορηγία αναπηρικού αμαξιδίου για το δικαστικό μέγαρο από τη ΣΕΦΑΡ – Το «ευχαριστώ» των υπαλλήλων

Αναπηρικό αμαξίδιο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης απέκτησε το δικαστικό μέγαρο Αγρινίου έπειτα από χορηγία και ο Σύλλογος Δικαστικών Υπαλλήλων εκφράζει τις ευχαριστίες του.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του Συλλόγου:

Το Δ.Σ. και τα μέλη του Συλλόγου Δικαστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Αγρινίου ευχαριστούν την Συνεταιριστική Επιχείρηση Φαρμακοποιών Δυτικής Ελλάδας ΣΕΦΑΡ για την χορηγία του αναπηρικού αμαξιδίου το οποίο ήδη τοποθετήθηκε στο τμήμα έκτακτης ανάγκης που έχουμε φτιάξει στο ισόγειο του Δικαστικού Μεγάρου.

*Φωτογραφία αρχείου