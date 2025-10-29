Αγρίνιο: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη μπαρ για δυνατή μουσική και ψευδείς ειδήσεις κατά αστυνομικού

Στο Αγρίνιο συνελήφθη ένας ιδιοκτήτης μπαρ για ηχορύπανση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά αστυνομικού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ της Τρίτης (29.10.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως νόμιμος εκπρόσωπος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική από ηχεία σε μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Ο κατηγορούμενος επιπλέον διέδιδε ψευδής ειδήσεις ενώπιων τρίτων για αστυνομικό που επιλήφθηκε στο περιστατικό διατάραξης.