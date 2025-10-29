Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου, 2025
ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ
Home Αγρίνιο
Αγρίνιο

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε ιδιοκτήτη μπαρ για δυνατή μουσική και ψευδείς ειδήσεις κατά αστυνομικού

Σύλληψη για διατάραξη κοινής ησυχίας και διάδοση ψευδών ειδήσεων

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Share
FacebookTwitterPinterestCopy LinkViberEmail
Στο Αγρίνιο συνελήφθη ένας ιδιοκτήτης μπαρ για ηχορύπανση και συκοφαντική δυσφήμιση κατά αστυνομικού.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες αργά το βράδυ της Τρίτης (29.10.25), στο Αγρίνιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, διότι λειτουργούσε ως νόμιμος εκπρόσωπος κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αναπαράγοντας μουσική από ηχεία σε μεγάλη ένταση, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται η κοινή ησυχία των περιοίκων. Ο κατηγορούμενος επιπλέον διέδιδε ψευδής ειδήσεις ενώπιων τρίτων για αστυνομικό που επιλήφθηκε στο περιστατικό διατάραξης.

Μπορεί επίσης να σας αρέσει

Μεγάλη Χώρα: Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας η νέα πεζογέφυρα

Γαβαλού Αγρινίου: «Αισθάνθηκα περήφανος που παρέλασα», είπε ο τυφλός σημαιοφόρος που συγκίνησε την...

Αγρίνιο: Εντοπίστηκαν οι νεαροί που βανδάλισαν στο κέντρο της πόλης

Λάμπρος Κοτρολός: Την Κυριακή το 40ήμερο μνημόσυνο στον Μητροπολιτικό Ναό Αγρινίου

Εμπορικός Σύλλογος Αγρινίου: «Θα δένουμε τα σκυλιά με λουκάνικα, με το που θα...

Αγρίνιο: Πανηγυρίζει το παρεκκλήσι των Αγίων Αναργύρων – Ο κ. Δαμασκηνός στη Θεία...

-
00:00
00:00

Queue

Update Required Flash plugin
-
00:00
00:00

Adblock Detected

Παρακαλούμε υποστηρίξτε μας απενεργοποιώντας την επέκταση AdBlocker από τα προγράμματα περιήγησής σας για τον ιστότοπό μας.