Αγρίνιο: Χειροπέδες σε άνδρα με «βαρύ φορτίο» κάνναβης, πάνω από ένα κιλό

Για διακίνηση ναρκωτικών συνελήφθη ένας άνδρας στο Αγρίνιο, στον οποίο κατασχέθηκε περισσότερο από 1 κιλό κάνναβης, από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, σε περιοχή του Αγρινίου, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, εντόπισαν τον κατηγορούμενο να μεταβαίνει με μοτοσικλέτα σε εγκαταλελειμμένη αποθήκη, όπου πραγματοποίησαν έρευνα, κατά την οποία βρήκαν και κατέσχεσαν -1.060- γραμμάρια κάνναβης και ένα σάκο με υπολείμματα της ναρκωτικής ουσίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώκατασχέθηκε η μοτοσικλέτα ως μέσο μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.