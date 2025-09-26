Αγρίνιο: Χάρισε ζωή με το θάνατό του ο 66χρονος Κώστας Μπλέτσας από το Καινούργιο

Ζωή με το θάνατό του χάρισε ο 66χρονος Κώστας Μπλέτσας («Γερμανός») από το Καινούργιο Αγρινίου που νοσηλευόταν σε νοσοκομείο της Αττικής όπου και επιβεβαιώθηκε ο εγκεφαλικός του θάνατος.

Όπως είχε γίνει γνωστό, η διαδικασία λήψης ολοκληρώθηκε την Κυριακή (21.9.25), με μεγάλη επιχείρηση και με εναέρια μέσα από τον Ελληνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων( EOM) και το νοσοκομείο ΚΑΤ.

Τελικώς ο ένας εκ των δύο νεφρών, το ήπαρ και οι κερατοειδής αξιοποιήθηκαν προς μεταμόσχευση δίνοντας τη δυνατότητα σε τέσσερις συνανθρώπους μας να βαδίσουν σε μια καινούργια, ελπιδοφόρα ζωή.

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια του που έδειξε δύναμη ψυχής, συγγενείς, φίλοι και συγχωριανοί αποχαιρέτησαν για πάντα τον 66χρονο, που ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Καινούργιου,

*Φωτογραφία αρχείου