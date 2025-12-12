Αγρίνιο: Bazaar της Φιλοζωικής Αγρινίου το Σάββατο στο κέντρο της πόλης – Βοηθήστε τα αδέσποτα

Η Φιλοζωική Οργάνωση Αγρινίου «επιστρατεύοντας» έναν γλυκύτατο σκύλο μας καλεί να πάρουμε μέρος στο χριστουγεννιάτικο bazzar που διοργανώνει στο Αγρίνιο, αύριο Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου.

Η δράση στήριξης των σκοπών της Οργάνωσης θα πραγματοποιηθεί στην κεντρική πλατεία του Αγρινίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.

Με την προτροπή «ελάτε να πάρετε δώρα και να τα βοηθήσετε» η Φιλοζωική μας καλεί να συμμετάσχουμε και να δείξουμε εμπράκτως ότι νοιαζόμαστε για το πρόβλημα με τα αδέσποτα που, δυστυχώς, γιγαντώνεται!