Αγρίνιο: Αυτή την Κυριακή το 15ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο το 15ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού, που θα διεξαχθεί στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Η ανακοίνωση:

Το σκακιστικό τμήμα της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου ανακοινώνει ότι την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, και ώρα 09:30 π.μ., θα διεξαχθεί στο Παπαστράτειο Μέγαρο το 15ο Σχολικό Πρωτάθλημα Σκακιού.

Η διοργάνωση απευθύνεται σε μαθητές όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης — νηπιαγωγείων, δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων — του Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής. Στόχος του πρωταθλήματος είναι η ενίσχυση της μαθητικής συμμετοχής στον πνευματικό αθλητισμό, καθώς και η καλλιέργεια δεξιοτήτων στρατηγικής σκέψης, αυτοσυγκέντρωσης και ευγενούς άμιλλας.

Για πληροφορίες σχετικά με τις εγγραφές μπορείτε να επικοινωνείτε στο 6931121117 (Μπάμπης Τζότζολης).

Η Γυμναστική Εταιρεία Αγρινίου προσκαλεί τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς να τιμήσουν με την παρουσία τους τη σημαντική αυτή εκπαιδευτική και αθλητική πρωτοβουλία.

Η αφίσα: