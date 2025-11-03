Αγρίνιο: Αυτές οι ταινίες συνεχίζουν την προβολή τους στον «Άνεσις» έως την Τετάρτη

Συνεχίζονται και αυτή την εβδομάδα (μέχρι και την Τετάρτη 5.11.2025) στον Δημοτικό κινηματογράφο «Άνεσις»

Λίγα λόγια για τις ταινίες:

1. Μετανιώνοντας για Σένα

Στα τέλη της δεκαετίας του 2000, οι έφηβες Μόργκαν (Άλισον Γουίλιαμς), ο φίλος της Κρις (Σκοτ Ίστγουντ), η αδερφή της Τζένι (Γουίλα Φιτζέραλντ) και ο φίλος της Τζένι, Τζόνα (Ντέιβ Φράνκο), σχηματίζουν μια δεμένη ομάδα, με τον Τζόνα να τρέφει κρυφά συναισθήματα για τη Μόργκαν καθώς αυτή μένει έγκυος στο παιδί του Κρις. Δεκαεπτά χρόνια αργότερα, η κόρη τους Κλάρα (Μακένα Γκρέις) ετοιμάζεται για το πανεπιστήμιο και ερωτεύεται τον συμμαθητή της Μίλερ (Μέισον Τάμες), ο οποίος μπορεί να έχει ή να μην έχει ακόμα κοπέλα. Ένα αυτοκινητιστικό ατύχημα αποκαλύπτει την κρυφή σχέση του Κρις και της Τζένης. Οι άπιστοι σύντροφοι πεθαίνουν, αφήνοντας τον Μόργκαν και τον Τζόνα να αντιμετωπίσουν την προδοσία, να θρηνήσουν τους συντρόφους τους και να αποφασίσουν πώς να προχωρήσουν για τους εαυτούς τους και για την Κλάρα.

Παίζουν: Άλισον Γουίλιαμς, Μακένα Γκρέις, Όμπρεϊ Μπρόκγουελ, Ντέιβ Φράνκο, Μέισον Τάμες, Σκοτ Ίστγουντ, Γουίλα Φιτζέραλντ, Κλάνσι Μπράουν, Σαμ Μορέλος, Ήθαν Κοστανίλα.

Δείτε το τρέιλερ:

Ώρα προβολής: καθημερινά, 9:30 το απόγευμα

Κάθε Κυριακή και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός

Γενική είσοδος: 6 ευρώ

Μαθητικό, Φοιτητικό, Ανέργων, Πολυτέκνων, Αμεα: 4 ευρώ

2. Το Φιλί της Γυναίκας Αράχνης

Σε μία φυλακή κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία, βρίσκονται ο Βαλεντίν, που συνελήφθη γιατί είναι αριστερός, και ο Λουίς, που συνελήφθη γιατί είναι ομοφυλόφιλος.

Οι δυο τους είναι πολύ διαφορετικοί, καθώς ο Λουίς σκέφτεται μια ρομαντική ταινία της περιόδου της ναζιστικής προπαγάνδας, ενώ ο Βαλεντίν σκέφτεται την πολιτική κατάσταση στη χώρα και αναπολεί τις στιγμές με την πρώην σύντροφό του, Μάρτα. Έτσι, στην αρχή υπάρχει ένταση μεταξύ τους, όμως όσο περνά ο καιρός γίνονται φίλοι. Στην πορεία αποκαλύπτεται ότι ο Λουίς είναι τοποθετημένος στο κελί από τη μυστική αστυνομία, προκειμένου να αποσπάσει πληροφορίες από τον Βαλεντίν, ενώ του έχουν υποσχεθεί πως θα τον αφήσουν ελεύθερο αν μάθει τα ονόματα των μελών της επαναστατικής οργάνωσης.

Ο Λουίς ερωτεύεται τον Βαλεντίν και οι δυο τους έρχονται ένα βράδυ σε σεξουαλική επαφή. Ο Βαλεντίν του δίνει έναν τηλεφωνικό αριθμό για να έρθει σε επαφή με την οργάνωση και ο Λουίς, διστάζει στην αρχή επειδή φοβάται τις συνέπειες της προδοσίας, εν τέλει όμως τον δέχεται. Στο τέλος, ο Λουίς επικοινωνεί με την επαναστατική οργάνωση.

Όταν πάει να τους συναντήσει, τον ακολουθεί η μυστική αστυνομία και τον πυροβολεί. Οι αστυνομικοί του λένε πως αν τους δώσει πληροφορίες θα τον πάνε σε νοσοκομείο και θα σωθεί, όμως ο Λουίς αρνείται και πεθαίνει στον δρόμο. Τότε η αστυνομία τον πετά στα σκουπίδια και πλάθει την ιστορία ότι η επαναστατική οργάνωση τον δολοφόνησε.

Στη φυλακή, ο Βαλεντίν βασανίζεται και όταν ο γιατρός του δίνει μορφίνη για να κοιμηθεί, εκείνος βλέπει ότι είναι σε ένα ειδυλλιακό νησί με τη Μάρτα.

Παίζουν: Γουίλιαμ Χερτ, Ραούλ Τζούλια, Σόνια Μπράγκα

Δείτε το τρέιλερ:

Ώρα προβολής: καθημερινά, 7:00 το βράδυ.

