Αγρίνιο: Συνεχίζεται το AVATAR 2 για δεύτερη συνεχόμενη εβδομάδα

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ ΤΟ AVATAR 2 ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ «ΑΝΕΣΙΣ» από την Πέμπτη 23 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 στον Δημοτικό Κινηματογράφο ΑΝΕΣΙΣ θα προβληθεί η ταινία: Avatar: The Way of Water

Η πρώτη follow-up ταινία της πλέον επιτυχημένης ταινίας όλων των εποχών με την υπογραφή του James Cameron θα βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 15 Δεκεμβρίου του 2022.

Μια δεκαετία σχεδόν μετά από τα γεγονότα της πρώτης ταινίας, η νέα ταινία “Avatar: The Way of Water” ξεκινά να μας αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Sully (του Jake, της Neytiri και των παιδιών τους), τα προβλήματά τους, τους αγώνες που κάνουν να παραμείνουν ζωντανοί και τις τραγωδίες που βιώνουν.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον

Ηθοποιοί: Ζόε Σαλντάνα, Σαμ Γουόρθινγκτον, Σιγκούρνι Γουίβερ, Στίβεν Λανγκ, Κλιφ Κέρτις, Τζόελ Ντέιβιντ Μουρ, Σ.Σ.Χ.Πάουντερ, Έντι Φάλκο, Τζεμέιν Κλεμέντ, Κέιτ Γουίνσλετ

Ώρα προβολής: 9:30 μ.μ. Καθημερινά

Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη δύο εισιτήρια στην τιμή του ενός.

Η τιμή των εισιτηρίων είναι :

ΚΑΝΟΝΙΚΟ 6€

ΜΑΘΗΤΙΚΟ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ – ΑΝΕΡΓΩΝ – ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ – ΑΜΕΑ (με την επίδειξη κάρτας ) 4€

