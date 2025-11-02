Αγρίνιο: Αβάσταχτος ο πόνος στο τρισάγιο για τον Άκη και τη Χαριτίνη, έναν χρόνο μετά το φρικτό τροχαίο

Ένας χρόνος σήμερα από το τραγικό τροχαίο που συνέβη στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στη Μ. Χώρα, που στοίχισε τη ζωή σε δύο αδέρφια την Χαριτίνη και τον Άκη.

Σήμερα στο σημείο που συνέβη το τροχαίο πραγματοποιήθηκε τρισάγιο από την οικογένεια των παιδιών, όπου παρευρέθηκαν συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές τους.

Πρόσωπα θλιμμένα, για την απώλεια των δύο παιδιών και μια μητέρα που ένα χρόνο μένει με την επιθυμία ο ένοχος να τιμωρηθεί παραδειγματικά, να νιώσει έστω μια στιγμή τον πόνο που νιώθει η ίδια κάθε δευτερόλεπτο της ζωής της.

Η οικογένεια συνεχίζει να ζει μέσα στον πόνο και την απώλεια, με τη μητέρα τους, Αλεξάνδρα Καραχρήστου, να εκφράζει ξανά την αγωνία και την οργή της μέσα από μια νέα συγκλονιστική ανάρτηση, κάνοντας λόγο για «φονιά που παραμένει ελεύθερος» και ζητώντας δικαιοσύνη για τα παιδιά της.

Το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, στον κόμβο της Μεγάλης Χώρας, βράδυ Σαββάτου 2 Νοεμβρίου 2024

Τη μηχανή οδηγούσε ο 20χρονος Άκης ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, ενώ η18χρονη αδελφή του, που επέβαινε στη μηχανή, έδινε μέρες μάχη για να κρατηθεί στη ζωή και τελικά δεν τα κατάφερε.

Πώς έγινε το δυστύχημα

Το τροχαίο δυστύχημα συνέβη χθες βράδυ στον κόμβο Μεγάλης Χώρας, στην εθνική οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων. Σημειώθηκε σφοδρή πλαγιομετωπική σύγκρουση του Ι.Χ. επιβατικού που οδηγούσε ο Ρομά με το δίκυκλο, στο οποίο επέβαιναν τα δύο αδέρφια. Το Ι.Χ. διάσχιζε κάθετα την εθνική οδό όταν έπεσε πάνω του η μηχανή που είχε κατεύθυνση την Αμφιλοχία.