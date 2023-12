Αγρίνιο: Αυτά τα Χριστούγεννα ας βοηθήσουμε τον μικρό Δημήτρη – Δίνει αγώνα ενάντια σε μορφή καρκίνου

Το δικό του «Γολογοθά» σε μια εξαιρετικά ευαίσθητη ηλικία βιώνει ένα αγοράκι από το Αγρίνιο, ο μικρός Δημήτρης , που πάσχει από μορφή καρκίνου (ραβδομυοσάρκωμα) και χρειάζεται τη βοήθειά μας για να συνεχίσει τη θεραπεία του σε χώρα του εξωτερικού.

Ακόμα και η μικρότερη δωρεά είναι πολύτιμη για να συγκεντρωθεί το απαιτούμενο χρηματικό ποσό, ώστε να καλυφθούν τα έξοδα παραμονής της οικογένειας στο εξωτερικό. Αυτά τα Χριστούγεννα ας δείξουμε όλες και όλοι έμπρακτα την ανθρωπιά μας!

Η ανάρτηση του φιλανθρωπικού οργανισμού «Παιδική Χαρά» για την περίπτωση του μικρού Δημήτρη:

«Ο μικρός Δημήτρης από το Αγρίνιο μας χρειάζεται όλους !!!

Αυτές τις γιορτινές μέρες σε κάποια σπίτια θα επικρατήσει η χαρά και η ζεστασιά. Σε κάποια άλλα όμως, κάποιες οικογένειες θα συνεχίσουν να περνούν τον δικό τους Γολγοθά.

Έτσι και η οικογένεια του Δημητράκη , που παλεύει με τον καρκίνο , θα περάσει τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά μακριά από το σπίτι τους , περιμένοντας το θαύμα που θα κάνει τον Δημητράκη καλά!

Τον Απρίλιο ξαφνικά τον έπιασε ένας πόνος στην κοιλίτσα του . Σε τρεις μέρες πρήστηκε και σκλήρυνε πολύ. Υπέρηχος στο νοσοκομείο του Αγρινίου, κατευθείαν στο νοσοκομείο Πάτρας για χειρουργείο και από εκεί με ασθενοφόρο για Αθήνα για βιοψία … Διάγνωση : ραβδομυοσάρκωμα !Έτσι ξεκίνησε ο Γολγοθάς για τον μικρό μας Δημήτρη που πλέον η ζωή του όλη έγιναν τα νοσοκομεία της Πάτρας και της Αθήνας . Χημειοθεραπείες , μεταγγίσεις και πόνος.

Ο Δημητράκης μας πρέπει να κάνει στο εξωτερικό ( Γαλλία ή Ιταλία ) ακτινοβολίες για να νικήσει το Τέρας του καρκίνου ! Ωστόσο χρειάζεται την βοήθεια μας γιατί τα έξοδα για την παραμονή της οικογένειας στο εξωτερικό θα είναι τεράστια . Χωρίς την βοήθεια μας δεν θα μπορέσουν να αντέξουν. Αυτές τις άγιες μέρες λοιπόν ας πάρουμε ένα δωράκι λιγότερο και ας κάνουμε αυτό το δώρο ζωής στον Δημητράκη !!! Ας μην τον αφήσουμε τώρα στο τέλος !!! Καταθέτουμε το οποιοδήποτε ποσό , κάθε δωρεά βοηθάει !!! Κάντε κοινοποίηση παντού γιατί σας χρειαζόμαστε όλους !!!

Οποιος μπορεί και θέλει να βοηθήσει μπορεί να χρησιμοποιήσει τον παρακάτω λογαριασμό που ανοίχτηκε για αυτόν τον σκοπό:

ALPHA BANK

IBAN : GR9401407010701002002029468

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ : ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ

Όταν κάνετε την κατάθεση θα γράψετε ως αιτιολογία τη λέξη ΔΩΡΕΑ ΑΠΟ + ΤΟ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΣΑΣ

Με βάση τη νέα νομοθεσία , το καταθετήριο σας αποτελεί και την απόδειξη της δωρεάς σας και είναι αυτό που χρειάζεται για να δηλώσετε την δωρεά σας στην εφορία με την εκκαθαριστική σας δήλωση, γι’ αυτό απαιτείται να υπάρχει το όνομα σας στην αιτιολογία κατάθεσης

PayPal

https://www.paypal.com/paypalme/childshappiness

Για κατάθεση από εξωτερικό:

IBAN : GR9401407010701002002029468

BENEFICIAR : CHILD ́ S HAPPINESS

BIC : CRBAGRAA

BRAND’S NAME : 701

ADDRESS : Egnatias 2, 54626, Thessaloniki

REFERENCE : Donation by + your full name