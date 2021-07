Αγρίνιο: Αρχίζει τη Δευτέρα στην πλατεία Δημοκρατίας το 3on3 Flash Open Street Basketball

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί μικρούς και μεγάλους να συμμετέχουν στο 3on3 Flash Open Street Basketball που θα διεξαχθεί από τη Δευτέρα 11 έως και την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2021στην πλατεία Δημοκρατίας.

Το τουρνουά συνδιοργανώνουν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και ο Δήμος Αγρινίου με την υποστήριξη της Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε.

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών οι αγώνες θα διεξαχθούν τηρώντας όλους τους κανόνες του υγειονομικού πρωτοκόλλου της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο οποίο εντάσσονται οι υπαίθριες αθλητικές δραστηριότητες και οι δραστηριότητες αναψυχής. Διασώστες του Ερυθρού Σταυρού θα καλύψουν υγειονομικά τους συμμετέχοντες στους αγώνες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πραγματοποιούν την εγγραφή τους στο www.flash3on3.gr ή στο cosmossport.gr.

Οι κατηγορίες στις οποίες μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή είναι οι εξής :

Α) 10-12 ετών Β) under 15 Γ) under 18 Δ) over 18 E) Γυναικείο.

Η συμμετοχή στη διοργάνωση είναι δωρεάν.

