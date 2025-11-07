Αγρίνιο: Αρχή τη Δευτέρα για τη Σχολή Γονέων Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου – Ομιλήτρια η Κωνσταντίνα Νάκου

Η Σχολή Γονέων ξεκινάει τη φετινή της πορεία από τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 και κάθε Δευτέρα στις 6:30μ.μ. στο πνευματικό κέντρο του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου στην Ευαγγελίστρια, σε συνεργασία με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων του 1ου και 6ου Δημοτικού Σχολείου Αγρινίου.

Οι συνάξεις απευθύνονται σε γονείς, σε νέους οικογενειάρχες, αλλά και σε όσους ενδιαφέρονται να προχωρήσουν σε οικογένεια.

Φέτος το περιεχόμενο των συνάξεων θα είναι αφιερωμένο στα προβλήματα της συγχρόνου οικογένειας. Γύρω μας επικρατεί ο ατομικισμός, η βία, η υποτίμηση, η κακοποίηση …. και η Αγάπη έχει μεταβληθεί σε μανιακή κατάσταση κτητικότητας και καταναγκαστικού χειρισμού, μετατρέποντας αγαθά συναισθήματα σε απάνθρωπα πάθη, με απρόβλεπτες συνέπειες στα παιδιά.

Γι αυτό σας καλούμε στις συναντήσεις μας, να πιούμε ένα καφέ γνωριμίας, να ακούσουμε εισηγήσεις ειδικών, να συζητήσουμε την πνευματική βελτίωσή μας ως γονείς και σύζυγοι.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΟΡΙΑΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

1) Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2025

Ομιλήτρια: κ. Κων/να Νάκου, Ψυχολόγος-Ψυχοθεραπεύτρια, Πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Θέμα: Η πρόκληση ψυχικών τραυμάτων μέσα στην οικογένεια και η αντιμετώπισή τους.

2) Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025

Ομιλητής: Αξιωματικός του Γραφείου Πρόληψης Ενδοοικογενειακής Βίας της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ακαρνανίας.

Θέμα: Τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας και η αντιμετώπισή τους.

3) Τετάρτη, 14 Ιανουαρίου 2026

Ομιλητής: π. Κων/νος Καντάνης

Θέμα: Υποδεχόμενοι το νέο έτος, Ορθόδοξη πνευματικότητα στην σύγχρονη οικογένεια, εμπόδια και οφέλη. Κοπή βασιλόπιτας.

4) Δευτέρα, 19 Ιανουαρίου 2026

Ομιλήτρια: κ. Ευτυχία Μανιάκη, Επιμελήτρια Ανηλίκων στο δικαστήριο Ανηλίκων Αγρινίου.

Θέμα: Πρόληψη και στήριξη στα γονεϊκά καθήκοντα.

5) Δευτέρα, 2 Φεβρουαρίου 2026

Ομιλήτρια: κ. Ελένη Μούρτη, Φιλόλογος.

Θέμα: Ελεύθεροι Πολιορκημένοι, τότε και σήμερα (με αφορμή τον εορτασμό των 200 ετών από την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου του έτους 1826).

Προσφορά κεράσματος για την γιορτή της μητέρας.

6) Δευτέρα , 2 Μαρτίου 2026

Ομιλήτρια: κ. Κων/να Νάκου, Ψυχολόγος -Ψυχοθεραπεύτρια, Πτυχιούχος του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

Θέμα: Οι έννοιες του stress και του άγχους και η διαχείρισή τους στην καθημερινή ζωή.

7) Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2026

Κοντινή απογευματινή εκδρομή και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία των Προηγιασμένων Δώρων.

8) Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 κλείσιμο των συναντήσεων με έκπληξη…

Ενδεχομένως την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου και 27 Απριλίου υπάρχει παρουσία ομιλητών. Αναμένεται η απάντηση και θα ανακοινωθούν τα ονόματά τους.