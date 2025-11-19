Αγρίνιο: Απόψε η ομιλία της Δρ Φωτεινής Σαράντη στο Παπαστράτειο Μέγαρο

22
Η ανακοίνωση:
Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΦΑΑΙΤ, Δρ Φωτεινή Σαράντη θα μιλήσει στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, ώρα 7:00 μ.μ. για τις «Αρχαίες πόλεις της Αιτωλίας μέσα από το φως των σωστικών ανασκαφών».
Η ομιλία διοργανώνεται από την Σχολή Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού «Αθανάσιος Παλιούρας».
