Αγρίνιο: Απόψε η ομιλία της Δρ Φωτεινής Σαράντη στο Παπαστράτειο Μέγαρο

Απόψε Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί στο Αγρίνιο η ομιλία της Δρ Φωτεινής Σαράντη, για τις «Αρχαίες πόλεις της Αιτωλίας μέσα από το φως των σωστικών ανασκαφών», στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Η ανακοίνωση:

Την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της ΕΦΑΑΙΤ,  Δρ Φωτεινή Σαράντη θα μιλήσει στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, ώρα 7:00 μ.μ. για τις «Αρχαίες πόλεις της Αιτωλίας μέσα από το φως των σωστικών ανασκαφών».

Η ομιλία διοργανώνεται από την Σχολή Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού «Αθανάσιος Παλιούρας».

