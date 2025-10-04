Αγρίνιο: Απομακρύνονται και τα τελευταία καρτοτηλέφωνα

Απομακρύνονται και τα τελευταία καρτοτηλέφωνα που έχουν απομείνει σε διάφορα σημεία στο Αγρίνιο.

Ελάχιστα είναι τα καρτοτηλέφωνα που έχουν απομείνει στο Δήμο Αγρινίου, καθώς εδώ και δύο χρόνια ο Δήμος σε συνεργασία με τον ΟΤΕ έχουν απομακρύνει τα περισσότερα

Ξεκίνησε πριν περίπου δύο χρόνια και συνεχίζεται η απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων καρτοτηλεφώνων στον Δήμο Αγρινίου.

Τα καρτοτηλέφωνα ουσιαστικά είναι εδώ και πάρα πολλά χρόνια χωρίς λειτουργική χρήση και συνάμα «επιβάρυναν» την εικόνα του δημόσιου χώρου, ενώ συχνά αποτελούσαν εστίες ρύπανσης.

Ο Δήμος Αγρινίου έχει εστιάσει κυρίως στην απομάκρυνση των καρτοτηλεφώνων από τα σημεία και τις περιοχές που κάνει παρεμβάσεις.

Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αγρινίου Δημήτρης Τζιώλης μιλώντας στη «Σ» τόνισε: «Εδώ και δύο χρόνια απομακρύνουμε τα καρτοτηλέφωνα του ΟΤΕ. Έχουμε εστιάσει στα σημεία που κάνουμε παρεμβάσεις κυρίως και πέριξ των σημείων αυτών και κάθε φορά που συναντάμε έναν τέτοιο θάλαμο αποστέλλουμε αίτημα στον ΟΤΕ, ο οποίος τον απομακρύνει. Αν έχουνε μείνει κάποια θα είναι ελάχιστα και μάλιστα αυτά θα είναι σε σημεία που δεν ενοχλούν, διαφορετικά θα είχαν απομακρυνθεί. Ωστόσο, η διαδικασία είναι σε εξέλιξη ακόμη και δεν έχει «κλείσει» σε καμία περίπτωση. Πλέον τα καρτοτηλέφωνα αυτά δε χρησιμοποιούνται από κανέναν και γι’ αυτό απομακρύνονται άμεσα».

Kωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ