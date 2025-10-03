Αγρίνιο: Αποκολλήθηκε ρυμουλκούμενο νταλίκας στην Εθνική Οδό

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3.10.25) στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στην είσοδο του Αγρινίου, με νταλίκα που βρισκόταν εν κινήσει.
Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3.10.25) στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στην είσοδο του Αγρινίου, με νταλίκα που βρισκόταν εν κινήσει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ρυμουλκούμενο της νταλίκας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αποκολλήθηκε μετά τον κυκλικό κόμβο, μετά τις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας.

 

Στο σημείο, όπως είναι φυσικό, προκλήθηκε αναστάτωση και διερχόμενοι οδηγοί βοήθησαν προκειμένου το ρυμουλκούμενο που ξαφνικά βρέθηκε στον «αέρα». να ξαναμπεί στη θέση του.

Το θετικό ήταν ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, όπως για παράδειγμα μια πιθανή ανατροπή σε σημείο που ο οδηγός θα μπορούσε να είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα.

ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

aerovolo

Αγρίνιο: Πυροβόλησε αδέσποτες γάτες με αεροβόλο - Έκανε «σουρωτήρι» σταθμευμένο αυτοκίνητο και ζήτησε και τα ρέστα!

Πυροβόλησε με αεροβόλο αδέσποτες γάτες οι οποίες δεν τραυματίστηκαν, το απόγευμα της Πέμπτης (2.20.25) στο Αγρίνιο ωστόσο προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένο αυτοκίνητο. 

03 Οκτ 2025

Ετικέτες: Αγρίνιο, ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΑΝΤΙΡΡΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, νταλίκα, ρυμουλκούμενο

Θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα του Αγρινίου και της Αιτωλοακαρνανίας;