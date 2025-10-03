Αγρίνιο: Αποκολλήθηκε ρυμουλκούμενο νταλίκας στην Εθνική Οδό

Ένα επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής (3.10.25) στην Εθνική Οδό Αντιρρίου - Ιωαννίνων, στην είσοδο του Αγρινίου, με νταλίκα που βρισκόταν εν κινήσει.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ρυμουλκούμενο της νταλίκας, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, αποκολλήθηκε μετά τον κυκλικό κόμβο, μετά τις εγκαταστάσεις του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο, όπως είναι φυσικό, προκλήθηκε αναστάτωση και διερχόμενοι οδηγοί βοήθησαν προκειμένου το ρυμουλκούμενο που ξαφνικά βρέθηκε στον «αέρα». να ξαναμπεί στη θέση του.

Το θετικό ήταν ότι αποφεύχθηκαν τα χειρότερα, όπως για παράδειγμα μια πιθανή ανατροπή σε σημείο που ο οδηγός θα μπορούσε να είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα.