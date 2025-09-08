Αγρίνιο: «Απογοήτευση στον εμπορικό κόσμο από τα μέτρα στη ΔΕΘ», λέει ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών

Σε ανακοίνωση προχώρησε ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου, εκφράζοντας την απογοήτευσή του από τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Η ανακοίνωση:

Ο Σύλλογος Εμπόρων και Επιχειρηματιών Δήμου Αγρινίου ΣΕΕΔΑ με αφορμή τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ θέλει να δηλώσει τα πιο κάτω :

Για ακόμη μια χρονιά ανακοινώθηκαν φορολογικά μέτρα ελάφρυνσης προς τη κοινωνία, που ασφαλώς κρίνονται θετικά, αλλά δυστυχώς όμως απουσιάζει εντελώς το ενδιαφέρον και η στήριξη της κυβέρνησης προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και καμιά απολύτως από τις προτάσεις των εκπροσώπων του Εμπορικού κόσμου δεν έγινε δεκτή .

Μετά τις χθεσινές ανακοινώσεις μόνο η απογοήτευση κυριαρχεί στον Εμπορικό Κόσμο από τη στάση της κυβέρνησης απέναντι τους. Οι όποιες μικρές προσδοκίες που δημιουργήθηκαν πριν τη Δ.Ε.Θ διαψεύστηκαν και για ακόμη μια φορά με τη στάση της η Πολιτεία δείχνει αδιάφορη για την ύπαρξη των Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων την Επόμενη μέρα.

Και αυτό συμβαίνει σε μια τόσο δύσκολη χρονική συγκυρία, όπου η πολιτεία εξακολουθεί να μην ακούει τις φωνές αγωνίας των μικρών επιχειρήσεων και ούτε λαμβάνει υπόψιν τις προτάσεις των εκπροσώπων του Εμπορικού Κόσμου.

Το καθολικό αίτημα που έχει προταθεί για κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης δεν έγινε αποδεκτό και η εφαρμογή του θα συνεχίζει να αδικεί, να τιμωρεί και να εξοντώνει τις Μικρές Εμπορικές Επιχειρήσεις .

Τα συνεχώς αυξανόμενα λειτουργικά έξοδα σε συνδυασμό με την μεγάλη πτώση του τζίρου εξαντλούν τις αντοχές των Εμπόρων με αποτέλεσμα την έλλειψη ρευστότητας.

Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία αυξάνονται γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν με αποτέλεσμα το ιδιωτικό χρέος να διογκώνεται. Η δε πρόταση για ρυθμίσεις μέχρι 120 δόσεις δεν έχουν γίνει δεκτές .

Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι οι Μικρομεσαίες Εμπορικές Επιχειρήσεις είναι εντελώς Μόνες τους στον δύσκολο αγώνα που εξακολουθούν να δίνουν για την επιβίωση τους και καλούνται να αντιμετωπίσουν ένα περιβάλλον όπου επικρατεί άνισος και αρκετές φορές αθέμιτος ανταγωνισμός . Θα το τονίσουμε για ακόμη μια φορά και ας το καταλάβουν όλοι πριν είναι πολύ αργά.

Η ύπαρξη και η λειτουργία των Μικρών Εμπορικών Επιχειρήσεων και των τοπικών Αγορών σε όλες τις Πόλεις της Χώρας μας δεν αφορούν μόνο τους ίδιους τους Εμπόρους ,τις οικογένειες τους και τους εργαζόμενους σε αυτές ,αλλά αφορούν τις ίδιες τις Πόλεις ,την καθημερινή τους ζωή ,την τοπική τους οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Για το Δ.Σ

Ο Πρόεδρος, Κωστίκογλου Σωκράτης

Ο Γεν. Γραμματέας, Γιοπάνος Ιωάννης

Φωτογραφία αρχείο: Eurokinissi