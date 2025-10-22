Αγρίνιο: Αποφυλακίστηκε η φερόμενη αρχηγός για τα παράνομα επιδόματα ΕΦΚΑ

Αποφυλακίστηκε η φερόμενη αρχηγός για τα παράνομα επιδόματα ΕΦΚΑ στο Αγρίνιο, τέσσερις περίπου μήνες μετά την προφυλάκισή της, όπως αναφέρει η Εφημερίδα «Συνείδηση».

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Τέσσερις περίπου μήνες μετά την προφυλάκισής της, εκτός φυλακής βρίσκεται η 58χρονη φερόμενη ως αρχηγός του κυκλώματος των αναπηρικών επιδομάτων στο Αγρίνιο, καθώς έγινε δεκτή από τη Δικαιοσύνη η αίτηση αποφυλάκισης που είχε καταθέσει.

Υπενθυμίζεται ότι η Αστυνομία είχε προχωρήσει στα μέσα του περασμένου Ιουνίου σε επτά συνολικά συλλήψεις στο Αγρίνιο, εξαρθρώνοντας κύκλωμα, που δρούσε στον ΕΦΚΑ Αγρινίου, με σκοπό να εξαπατήσει τις επιτροπές ΚΕΠΑ, προκειμένου να αποσπάσει αποφάσεις για αναπηρικά επιδόματα για ανθρώπους που δεν τα δικαιούνται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 58χρονη δια του συνηγόρου της, Χρήστου Τσιμπούκη, είχε καταθέσει αίτηση αποφυλάκισης από τον Ιούλιο. Και σήμερα από την αρμόδια Ανακρίτρια αποφασίστηκε η αντικατάσταση της προσωρινής κράτησης της 58χρονης με περιοριστικούς όρους και συγκεκριμένα της επιβάλλεται η εμφάνιση στο Α.Τ. του τόπου κατοικίας της δύο φορές το μήνα, η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, αλλά και η καταβολή εγγυοδοσίας ύψους 20.000 ευρώ.

Η 58χρονη ήταν και το μοναδικό εμπλεκόμενο πρόσωπο σε αυτή την υπόθεση, που είχε προφυλακιστεί, καθώς στα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος, είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι και μάλιστα σε κάποιους υψηλές εγγυοδοσίες, όπως αυτή που επιβάλλεται τώρα στη φερόμενη αρχηγό του κυκλώματος για να βρεθεί εκτός φυλακής.

Σύμφωνα με τα όσα είχαν ανακοινωθεί από την πλευρά της Αστυνομίας όταν έγιναν οι συλλήψεις για την υπόθεση αυτή τον Ιούνιο η 58χρονη αρχηγός είχε τον κεντρικό συντονισμό της οργάνωσης σε όλα τα στάδια δράσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Αστυνομία, εντόπιζε τους υποψήφιους «πελάτες», παρείχε οδηγίες για την αλλοίωση της κλινικής εικόνας τους, οργάνωνε τις διασυνδέσεις με τα υπόλοιπα μέλη (υπαλλήλους, ιατρό, νοσηλευτές), καθόριζε τα χρηματικά ποσά που θα απαιτούνταν και διαχειριζόταν την κατανομή των κερδών. Είχε τον απόλυτο έλεγχο, διατηρώντας σκόπιμα στεγανά μεταξύ των μελών, ενώ για την επιχειρησιακή κάλυψη χρησιμοποιούσε τηλέφωνα με ψευδή στοιχεία («ghost phones») και πραγματοποίησε δοσοληψίες μέσω τρίτων.

Δημήτρης Παπαδάκης - Εφημερίδα «Συνείδηση»