Αγρίνιο: Από την Πέμπτη οι εκπρόθεσμες εγγραφές στο Εσπερινό ΕΠΑΛ

Από την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου θα υποβάλλονται στο Αγρίνιο οι εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές εγγραφές για το Εσπερινό ΕΠΑΛ.

Η ανακοίνωση:

Από την Πέμπτη 11-09-2025 και ώρα 12.00 έως και την Δευτέρα 15-09-2025 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται οι εκπρόθεσμες ηλεκτρονικές αιτήσεις εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής για ΓΕ.Λ., ΕΠΑ.Λ. ή Π.ΕΠΑ.Λ. https://e-eggrafes.minedu.gov.gr/# (με χρήση κωδικών taxisnet).

Για την οριστικοποίηση των νέων εγγραφών τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν στο Σχολείο (καθημερινά 17.30-21.30) είναι:

α) Απολυτήριος Τίτλος

β) Εκτυπωμένη η ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής (η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί και στο σχολείο) .

Το Εσπερινό ΕΠΑΛ Αγρινίου θα παραμείνει ανοικτό για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή στο σχολείο ή για την κατάθεση των δικαιολογητικών κάθε ημέρα .

Τηλ: 2641024887 / 2641024307