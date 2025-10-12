Αγρίνιο: Από κάθε γωνιά της Ελλάδας στα εγκαίνια του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Photopolis»

Φίλοι της φωτογραφίας από κάθε γωνιά της Ελλάδας και του εξωτερικού βρέθηκαν στα λαμπρά εγκαίνια του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ «Photopolis», στην Παλαιά Δημοτική Αγορά.

Η ανακοίνωση:

Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν χθες τα εγκαίνια του Photopolis Agrinio Photo Festival 2025 στην Παλαιά Δημοτική Αγορά Αγρινίου, σηματοδοτώντας την έναρξη της έβδομης διοργάνωσης του φεστιβάλ, που έχει πλέον καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους φωτογραφικούς θεσμούς της χώρας.

Η βραδιά συγκέντρωσε πλήθος κόσμου, φίλους της φωτογραφίας από διάφορα μέρη της Ελλάδας, καλλιτέχνες και δημιουργούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Πολλοί από τους φωτογράφους που συμμετέχουν στις εκθέσεις του φεστιβάλ βρέθηκαν στο Αγρίνιο για να παρουσιάσουν προσωπικά τις δουλειές τους και να συνομιλήσουν με το κοινό. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν οι επίσημοι: Η αντιδήμαρχοι Μαρία Παπαγεωργίου και Γιάννης Φαρμάκης, ο Δημήτρης Τραπεζιώτης, αρχηγός της δημοτικής παράταξης «Αγρίνιο Ανοιχτό και Πράσινο», ο Γιώρος Ροϊδης και Γιάννης Τσάκος Αντιπρόεδρος και Έφορος της Γυμναστικής εταιρείας αντίστοιχα και η κυρία Μαίρη Τσιχριτζή-Βαϊνά αντιπρόεδρος της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αιτλω/νίας Λευκάδος.

Ο Διευθυντής του φεστιβάλ κήρυξε την έναρξη της βραδιάς, αναφέρθηκε στις 25 εκθέσεις του φεστιβάλ, στις οποίες συμμετέχουν 78 φωτογράφοι από 48 χώρες και παρουσίασε τους καλεσμένους φωτογράφους.

Η καλλιτεχνική διευθύντρια του φεστιβάλ Ελένη Μουζακίτη παρουσίασε τις εκθέσεις που φιλοξενούνται στο Φεστιβάλ, ο Hossein Farmani, ιδρυτής του Lucie Foundation και Πρόεδρος των International Photography Awards, μίλησε για τα διεθνή βραβεία IPA 2024, τα οποία παρουσιάζονται στο Παπαστράτειο Μέγαρο.

Τον λόγο πήρε και ο Αμερικανός φωτογράφος Chaz Niell, περσινός «Φωτογράφος της Χρονιάς» στα IPA, ο οποίος παρουσίασε στο κοινό την έκθεσή του “We Are Not Invisible” και μίλησε για την εμπειρία του να βρίσκεται στο Αγρίνιο, συμμετέχοντας ενεργά στο φεστιβάλ. Παρόντες ήταν επίσης οι Έλληνες φωτογράφους που συμμετέχουν στις εκθέσεις: Βαγγέλης Ευαγγελίου, Σάκης Δαζάνης, Χάρης Δεληγιάννης, Εύη Μαυρώνη, Ρέα Παπαδοπούλου

Το κοινό είχε την ευκαιρία να περιηγηθεί στις εκθέσεις της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς, να γνωρίσει από κοντά τους δημιουργούς, να ανταλλάξει ιδέες και να μοιραστεί τη χαρά της φωτογραφικής δημιουργίας σε μια ιδιαίτερα ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα.

Πρόγραμμα Κυριακής 12 Οκτωβρίου

Σήμερα, Κυριακή 12 Οκτωβρίου, στις 10:30 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί ξενάγηση στους εκθεσιακούς χώρους του φεστιβάλ, με αφετηρία το Παπαστράτειο Μέγαρο.

Ο Hossein Farmani θα παρουσιάσει τα βραβεία IPA, ο Chaz Niell την έκθεσή του “We Are Not Invisible” στην ΚΟΙΝΣΕΠ «Ταξιδεύουσα», στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την έκθεση του Alain Schroeder στην κεντρική πλατεία και η περιήγηση θα ολοκληρωθεί στο Μουσείο Καπράλου.

Το βράδυ, στις 8:00 μ.μ., στην Παλαιά Δημοτική Αγορά, θα πραγματοποιηθεί διπλή παρουσίαση από τον Βαγγέλη Ευαγγελίου.

Θα προβληθεί σε πρώτη προβολή το ντοκιμαντέρ «Η ΑΝΕΦΕΛΗ», που δημιουργήθηκε μέσα στο Ψυχιατρείο της Χίου, και θα ακολουθήσει η παρουσίαση της φωτογραφικής δράσης που πραγματοποίησε πρόσφατα ο δημιουργός με 35 Αγρινιώτες ερασιτέχνες φωτογράφους.