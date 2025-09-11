Αγρίνιο: «Απέχουν από τα αιτήματά μας τα μέτρα της ΔΕΘ» λένε οι πολύτεκνοι

Την απογοήτευση για τα μέτρα της ΔΕΘ εξέφρασαν οι πολύτεκνοι στο Αγρίνιο, σύμφωνα με την Εφημερίδα «Συνείδηση», τονίζοντας ότι απέχουν από τα αιτήματά τους, χωρίς να δίνουν ουσιαστικές λύσεις στο δημογραφικό πρόβλημα. «Το δημογραφικό δε λύνεται με μέτρα φορολογικού και μόνο χαρακτήρα» λέει στην Εφημερίδα «Συνείδηση» ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου, Βασίλης Καπέρδας.

Αναλυτικά το δημοσίευμα:

Οι πολύτεκνοι ήταν μεταξύ «κερδισμένων» στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην ΔΕΘ, ωστόσο τονίζουν πως τα μέτρα που εξαγγέλθηκαν μπορεί να είναι προς την σωστή κατεύθυνση, αλλά απέχουν πολύ από τα αιτήματά τους, τα οποία είναι μελετημένα και στοχεύουν στο να δοθούν ουσιαστικά κίνητρα και να γίνουν γενναία βήματα για το μείζον πρόβλημα της Ελλάδας, που δεν είναι άλλο από το δημογραφικό.

Υπενθυμίζεται ότι με τους νέους φορολογικούς συντελεστές, που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ, οι πολύτεκνοι δεν θα πληρώνουν φόρο για εισοδήματα μέχρι 30.000 ευρώ, ενώ αντίστοιχα ο φόρος για τους τρίτεκνους μειώνεται στο 9%. Οι αλλαγές στη φορολογική κλίμακα υπενθυμίζεται πως αφορούν 142.000 τρίτεκνους και 125.000 πολύτεκνους.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου Πολυτέκνων Αγρινίου και Περιχώρων Βασίλης Καπέρδας μιλώντας στην Εφημερίδα «Συνείδηση» έκανε την αποτίμηση των κυβερνητικών εξαγγελιών, υπογραμμίζοντας ότι απαιτούνται ακόμη γενναίες παροχές για ένα σχέδιο δημογραφικής ανάκαμψης της χώρας.

Συγκεκριμένα ο κ. Καπέρδας επεσήμανε: «οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο απέχουν πάρα πολύ από τα αιτήματα των πολυτέκνων, έχουν γενικό χαρακτήρα και αποκαλύπτουν μια διάθεση να ασχοληθεί επιτέλους η ελληνική Πολιτεία με το πραγματικό πρόβλημα της χώρας, το δημογραφικό.

Ωστόσο, το δημογραφικό δε λύνεται με μέτρα φορολογικού και μόνο χαρακτήρα, τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις προβάλλουν και ως ανέξοδα για το κράτος.

Και σημειώνω. Η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ ως προς την πρώτη κατοικία των υπόχρεων στους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων ουσιαστικά ελάχιστους αφορά, διότι εκεί μόνο τα πατρικά σπίτια βρίσκονται των νέων ανθρώπων και μάλιστα τα περισσότερα είναι και κλειστά. Άρα δεν είναι πρώτη κατοικία. Θα μπορούσε να μην συμπεριληφθεί ο όρος πρώτη κατοικία, έτσι ώστε αυτά τα σπίτια να χρησιμεύουν τουλάχιστον το καλοκαίρι ή κάποιες άλλες ημέρες του χρόνου και ενδεχομένως να αποτελέσουν και την βάση επιστροφής στην ύπαιθρο.

Δεύτερον. Η απαλλαγή από τα τεκμήρια στους επαγγελματίες στους οικισμούς κάτω των 1.500 κατοίκων νομίζω πως αφορά ελαχίστους, γιατί τα πιο πολλά χωριά έρημα ως είναι δεν έχουν να παρουσιάσουν επαγγελματίες πλην ελαχίστων ίσως ή ακόμη και κανέναν. Υπάρχουν χωριά με 3 ή 10 ή και 15 κατοίκους που απευθύνονται σε επαγγελματίες της διπλανής πόλης ή κωμόπολης. Επομένως, αυτός ο αριθμός ο μεγάλος που ακούγεται ότι όλα αυτά τα χωριά στο νομό και στη χώρα θα απαλλαγούν από την επιβάρυνση επαγγελματικών και άλλων τεκμηρίων φορολόγησης έχουν μάλλον θεωρητικό υπόβαθρο καθαρά.

Καλείται η Κυβέρνηση να προβεί άμεσα, σε συνεννόηση με όλα τα κόμματα, στην εκπόνηση ενός σχεδίου εκτάκτου εθνικής δημογραφικής ανάκαμψης.

Σχέδιο εθνικής δημογραφικής ανάκαμψης απαιτείται, το οποίο θα διακρίνεται για τις γενναίες παροχές, οι οποίες πράγματι θα ενθαρρύνουν τους νέους ανθρώπους να συγκροτήσουν οικογένεια και να αποκτήσουν παιδιά, κυρίως στην ύπαιθρο χώρα. Εδώ είναι που απαιτείται και η αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής Πολιτείας. Είναι πολύ καλός τουρισμός ως ένα σημείο, είναι καλά κάποια επαγγέλματα λ.χ. real estate, αλλά μεγαλύτερη επένδυση και εφόδιο ανάπτυξης μιας χώρας είναι ο ίδιος ο λαός της και εν προκειμένω ο σπουδαίος ελληνορθόδοξος λαός.

Η Ελλάδα πρέπει να βρει το δημογραφικό της παλμό ξανά, μόνο ενθαρρύνοντας τους νέους Έλληνες και τις νέες Ελληνίδες».

Τι είπαν οι πολύτεκνοι με τον Πιερρακάκη

Για δεύτερη φορά σε διάστημα λίγων μηνών βρέθηκαν χθες στο Υπουργείο Οικονομικών οι πολύτεκνοι, λίγες μόλις ώρες μετά την ανακοίνωση των μέτρων της ΔΕΘ από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης υποδέχτηκε το προεδρείο της Ανωτάτης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, στην επανάληψη μιας συνάντησης που είχε πραγματοποιηθεί μόλις μέσα στο προηγούμενο τρίμηνο. Η βασική διαφορά, βεβαίως, είναι ότι οι δεσμεύσεις της πρώτης συνάντησης έχουν, πλέον, μετατραπεί σε πράξεις, καθώς το οικονομικό επιτελείο, που είχε ακούσει προσεκτικά τα αιτήματα, φρόντισε όσα εξ αυτών μπορούσαν να «χωρέσουν» στον προϋπολογισμό να ενσωματωθούν στις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Ο πρόεδρος της ΑΣΠΕ σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «τα μέτρα για μια φορολογική οικογενειακή πολιτική είναι στη σωστή κατεύθυνση», τονίζοντας ότι η πολιτική αυτή αποτελεί τον θεμέλιο λίθο (απαιτούνται και άλλα δηλαδή) για την ανάπτυξη μιας πολύτεκνης οικογένειας. Σε κάθε περίπτωση, τα μέτρα δεν περιορίζονται σε μια κατηγορία: όπως λέει και ο Κυριάκος Πιερρακακης, «όλοι οι πολίτες θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά», συνθέτοντας ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο.

«Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν, όπως ο εξορθολογισμός του ΕΝΦΙΑ, για να λαμβάνει υπόψη τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, και όχι μόνο τα τετραγωνικά μέτρα του σπιτιού» ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΑΣΠΕ ευελπιστώντας ότι «η ετήσια διεύρυνση του δημοσιονομικού χώρου θα επιτρέψει τα επόμενα χρόνια να στηριχθεί το σύνολο των πολύτεκνων οικογενειών, τιμώντας την ισοβιότητα της πολυτεκνικής ιδιότητας όπως ο νόμος ορίζει. Γιατί η εκπλήρωση του στόχου μιας αποτελεσματικής δημογραφικής πολιτικής δεν ολοκληρώθηκε στη ΔΕΘ….»

Κωνσταντίνος Χονδρός - Εφημερίδα «Συνείδηση»