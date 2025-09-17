Αγρίνιο - Απάτη: Πήραν κάρτες και pin από 88χρονο και πρόλαβαν να «βουτήξουν» 700 ευρώ προσποιούμενοι τους λογιστές!

Νέα περίπτωση απάτης στο Αγρίνιο, αυτή τη φορά με θύμα 88χρονο άνδρα και «πρωταγωνιστές» δύο άτομα που προσποιήθηκαν τους λογιστές.

Πρόκειται για 56χρονο και 30χρονη που κατόρθωσαν να πείσουν τον ηλικιωμένο να τους δώσει τραπεζικές κάρτες αλλά και τους κωδικούς με στόχο να «βουτήξουν» το κομπόδεμά του.

Ωστόσο η δράση τους φαίνεται ότι έγινε εγκαίρως αντιληπτή όταν βρίσκονταν στο ΑΤΜ της τράπεζας και τελικά συνελήφθησαν. Μάλιστα, όπως προέκυψε, ο 56χρονος είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για άλλη περίπτωση απάτης με ποινή περίπου 4,5 έτη την οποία για λόγους που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί δεν εξέτισε ολόκληρη.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών, στο δικαστικό μέγαρο Αγρινίου.