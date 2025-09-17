Αγρίνιο - Απάτη: «Φόρτωσαν» 88χρονο και τον μετέφεραν σε τράπεζα να «σηκώσει» 4.000 ευρώ - Τους πήρε χαμπάρι ο υπάλληλος

Σοκάρουν οι λεπτομέρειες για την απάτη με θύμα 88χρονο στο Αγρίνιο. Οι υποτιθέμενοι λογιστές με περίσσιο θράσος τον μετέφεραν σε τράπεζα για να «σηκώσει» 4.000 ευρώ!

Τα 700 ευρώ που είχαν αφαιρέσει από το λογαριασμό του θύματος μέσω ATM δεν τους έφθαναν και τον «φόρτωσαν» στο αυτοκίνητό τους για να κάνει ανάληψη και από τραπεζικό υποκατάστημα.

Τραπεζικός υπάλληλος αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και η συναλλαγή που θα γέμιζε το πορτοφόλι τους, ευτυχώς, δεν έγινε ποτέ.

Οι απατεώνες, ένας 56χρονος και μια 30χρονη, τράπηκαν σε φυγή αλλά οι αστυνομικοί του Αγρινίου είχαν εντοπίσει τον αριθμό της πινακίδας τους.

Έτσι, συνελήφθησαν στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας και επάνω τους, εκτός από χρήματα, βρέθηκαν και κοσμήματα.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό:

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι, στους Αγίους Θεοδώρους Αττικής, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ΟΠΚΕ Κορινθίας, δυο ημεδαποί (άνδρας - γυναίκα), σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία, για απάτη και παράνομη κατακράτηση.

Ειδικότερα, στις 15-9-2025 το μεσημέρι, οι δυο κατηγορούμενοι προσέγγισαν ηλικιωμένο, που κινούταν πεζός και προσποιούμενοι τους λογιστές, με το πρόσχημα επιστροφής φόρου από την εφορία, τον έπεισαν να τους παραδώσει τις τραπεζικές του κάρτες και τους κωδικούς, με αποτέλεσμα να μεταβούν σε Α.Τ.Μ. τράπεζας, όπου πραγματοποίησαν ανάληψη 700 ευρώ από λογαριασμό του.

Οι κατηγορούμενοι έπεισαν ακόμη τον ηλικιωμένο να επιβιβαστεί σε όχημα και τον μετέφεραν σε τραπεζικό κατάστημα, προκειμένου να προβεί σε ανάληψη μετρητών ύψους 4.000 ευρώ, χωρίς να ολοκληρωθεί η πράξη, καθώς τραπεζικός υπάλληλος αντιλήφθηκε την σε βάρος του ηλικιωμένου απάτη.

Στο πλαίσιο του προανακριτικού έργου οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου, ταυτοποίησαν το όχημα που επέβαιναν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν χθες το μεσημέρι στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου, από τους αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Κορινθίας και προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων, ενώ στη συνέχεια συνελήφθησαν.

Σε σωματικές έρευνες που ενήργησαν οι αστυνομικοί στους δυο συλληφθέντες βρήκαν στην κατοχή τους και κατέσχεσαν 420 ευρώ, δυο κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα, την προέλευση των οποίων δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν.

Επιπλέον, σε βάρος του άνδρα συλληφθέντα εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, με το οποίο διατάσσεται η έκτιση του υπολοίπου της ποινής τεσσάρων ετών και πέντε μηνών για απάτη, που του είχε επιβληθεί με καταδικαστική απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας.