Αγρίνιο: Απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό

Από την Αστυνομία ανακοινώθηκε η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης φιλάθλων του Παναθηναϊκού για τον αυριανό αγώνα με τον Παναιτωλικό

Η σχετική ανακοίνωση αναφέρει:

H Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ενημερώνει τους πολίτες ότι, κατά την διεξαγωγή του ποδοσφαιρικού αγώνα της 5ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League 1, αγωνιστικής περιόδου 2025 - 2026, μεταξύ των ομάδων: ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ-ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, ο οποίος θα διεξαχθεί την Κυριακή 28-9-2025 και ώρα 21:00, στο γήπεδο του Παναιτωλικού στο Αγρίνιο, απαγορεύεται η οργανωμένη μετακίνηση των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ, για το γήπεδο του Παναιτωλικού, για λόγους διαφύλαξης της δημόσιας τάξης και ασφάλειας.

Η απαγόρευση οργανωμένης μετακίνησης των φιλάθλων της φιλοξενούμενης ομάδας Π.Α.Ε. ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ πραγματοποιείται έπειτα από απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.