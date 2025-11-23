Αγρίνιο: Ανοιχτή διαμαρτυρία για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Καινούργιου

Ανοιχτή διαμαρτυρία των Αυτοδιοικητικών και Ενεργών Πολιτών Δ.Ε. Θέστιεων και Παραβόλας Τριχωνίδα – Δήμου Αγρινίου για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ Καινούργιου, όπου απαιτούν να ανακληθεί οριστικά η απόφαση κατάργησης του υποκαταστήματος στη κωμόπολή.

Ακολουθεί η ανακοίνωση:

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΛΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ

Να ανακληθεί οριστικά η απόφαση κατάργησης του

Υποκαταστήματος στη Κωμόπολή μας

Οι ενεργοί πολίτες και εκπρόσωποι φορέων των Δ.Ε. Θεσιτιέων & Δ.Ε. Παραβόλας, ύστερα από την ανεδαφική, και χωρίς αντικειμενική βάση, διαλυτική απόφαση της διορισμένης διοίκησης των ΕΛΤΑ από την κυβέρνηση και το υπερταμείο, να κλείσουν το υποκατάστημα, που λειτουργεί στη κοινότητα Καινούργιου, στο κέντρο της Β/Α Τριχωνίδας από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο και μάλιστα ως 3/Τακτικό,δηλ. Ταχυδρομείο – Τηλεγραφείο – Τηλεφωνείο.

Εκφράζουμε την έντονη δυσφορία και διαμαρτυρία και την πλήρη αντίθεσή μας απέναντι στην αντικοινωνική απόφαση, που αυθαίρετα, χωρίς ενημέρωση και παράβλεψη των αντικειμενικών δεδομένων της βιωσιμότητας του, παύει τη λειτουργία του Υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ του Καινούργιου Τριχωνίδας, με μεθόδους «αποφασίζομαι και διατάσομεν…».

Αξίζει να αναφερθεί ότι με προηγούμενη απόφαση της διοίκησης και της κυβέρνησης, έκλεισαν τα υποκαταστήματα της Παραβόλας (ιστορικό) και του Παναιτωλίου, παρά τις διαμαρτυρίες των κατοίκων των κοινοτήτων αυτών, με το πρόσχημα ότι «οι 13 χιλ. κάτοικοι των Δ.Ε. ΘΕΣΤΙΕΩΝ & Δ.Ε. ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ θα εξυπηρετούνται από τα ΕΛΤΑ στο Καινούργιο». Η περιστολή δημοσίων δαπανών από τον προϋπολογισμό, που περιορίζουν κοινωνικά αγαθά και υπηρεσίες, υπέρ της ασύδοτης αγοράς, είναι «ύβρις» στους ανθρώπους της υπαίθρους και κυρίως της τρίτης ηλικίας και πολιτική αυτή δεν γίνεται αποδεκτή από τους πολίτες!

Η αιφνιδιαστική ανακοίνωση για την κατάργηση 204 υποκαταστημάτων ΕΛΤΑ πανελλαδικά, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, σαφή σχεδιασμό ολιστικής αναβάθμισής με κοινωνικό και ανθρώπινο πρόσημο, αποκούμπι στην επαρχία για την τρίτη ηλικία, με σαφή γνώση της ανταγωνιστικής πλέον αγοράς (που στην περίπτωση δίδεται χώρος XΧΧL), δημιούργησε εύλογο προβληματισμό και αναστάτωση, με τα αναπάντητα ερωτήματα, για το σκοπό αυτής της απαράδεκτης και καταστροφικής απόφασης, όσο αφορά το ΕΛΤΑ Καινούργιου (!)

Με δεδομένο ότι στο υποκατάστημα των ΕΛΤΑ Καινούργιου, απασχολούνται 3 μόνιμοι υπάλληλοι και δεν προλαβαίνουν την εξυπηρέτηση του κοινού λόγο μεγάλο φόρτου εργασιών καθόλου το ωραρίου. Όπως ενημερωθήκαμε απαιτείται η πρόσληψη ενός ακόμα μόνιμου υπαλλήλου με αποκλειστική απασχόληση τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού τομέα της υπηρεσίας, καθώς οι υπάρχοντες υπάλληλοι δεν επαρκούν

Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι το υποκατάστημα είναι βιώσιμο και με τον σημερινό κύκλο παρεχόμενων υπηρεσιών. Η έλλειψη πολιτικής βούλησης ανάπτυξης του δικτύου των δημόσιων Ελληνικών Ταχυδρομείων, με την ταυτόχρονη διεύρυνση των υπηρεσιών τους, καθιστά απαραίτητα την παρουσία του στη περιοχή.

Οι κάτοικοι της πιο πολυπληθούς περιοχής της Αιτωλ/νίας του Δήμου Αγρινίου, είναι ανάστατοι, εκφράζουν μαζί μας την έντονη ανησυχία, διαμαρτυρία και πλήρη αντίθεσή τους απέναντι στην απόφαση, που αφορά την παύση λειτουργίας του Υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ στο Καινούργιο.

Ενός υποκαταστήματος ζωτικής σημασίας για την καθημερινότητα, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική δραστηριότητα της πεδινής και ημιορεινής Τριχωνίδας, όπου δραστηριοποιούνται πλήθος μικρομεσαίων επιχειρήσεων όπως: επαγγελματικών εστίασης, μεταποίησης καθώς και αγροτικών προϊόντων. Στην έδρα μας εκτός αρκετών ελαιοτριβείων, δραστηριοποιούνται επήσς η ομάδα παραγωγών και ο Α/Σ Συνεταιρισμού με τεράστιο όγκο υπηρεσιών προς τους αγρότες ελαιοκομίας κλ.π με προγραμματικές συμφωνίες καταβολών ενταλμάτων πληρωμών, άμεσα δια των ΕΛΤΑ, που τα κτήρια τους γειτνιάζουν! Είναι γνωστό ότι στην κωμόπολη του Καινούργιου δραστηριοποιείται εκτός της Πόλης του Αγρινίου, ο μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων.

Η έλλειψη του υποκαταστήματος από τη περιοχή της Τριχωνίδας καθιστά αδύνατη την καθημερινή εξυπηρέτηση των δημοσίων υπηρεσιών που εδρεύουν στη περιοχή (12 σχολικές μονάδες, 5 κοινοτικά καταστήματα, , οι Ι.Ν. των χωριών η ΙΜ Βλοχού κ.α). Αξίζει εδώ να λάβουν υπόψη στο υπ. Οικονομικών, ότι στο κοινοτικό μέγαρο Καινούργιου εδρεύει η διαδημοτική Αναπτυξιακή Εταιρεία ΤΡΙΧΩΝΙΔΑ ΑΕ, όπου έχει την κύρια ευθύνη διαχείρισης του προγράμματος LIDER, καθώς και όλων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων που αφορούν την Αυτοδιοίκηση και τον ιδιωτικό τομέα της Δυτικής Στερεάς Ελλάδας καθώς και τη Δυτική Μακεδονία. Η όποια αρνητική εξέλιξη στα ΕΛΤΑ στο Καινούργιο, ακυρώνουν ουσιαστικά την πολύτιμη λειτουργία αυτής της διαδημοτικής επιχείρησης και την επικοινωνία αυτής με θεσμικούς φορείς και συμβαλλόμενες επιχειρήσεις και ενδιαφερόμενους πολίτες. Αποτέλεσμα να χαθούν τεράστια κονδύλια για την περιοχή από τον περιορισμό λειτουργίας της ή θα αναγκαστεί ο Δήμος να την μεταφέρει . οδηγώντας τον τόπο μας σε στέρηση πρόσβαση σε χρηματοδοτούμενα κλπ εργαλεία.

Θα οδηγηθούν σε αύξηση του κόστους λειτουργίας τους, οι εδρεύουσες αρκετά μεγάλες εταιρείες ΑΕΒΕ, όπως, μεταλλικών κατασκευών, εμπορίας και τυποποίησης ελαιών καθώς και πλειάδα καταστημάτων εστίασης, αναψυχής και τουρισμού, Ξενοδοχείο και το οινοποιείο «ΘΕΣΤΙΟ» με εισαγωγές και εξαγωγές εκτός χώρας. Στη περιοχή μας εδρεύουν οι περισσότερες σε αριθμό περιφερειακές επιχειρήσεις στο νομό Αιτωλ/νίας όπου με το κλείσιμο των ΕΛΤΑ τους αποκλείει από τις άμεσες προσφερόμενες υπηρεσίες (επικοινωνίας και χρηματοοικονομικών συναλλαγών), που σήμερα απολαμβάνουν!

Η τυχόν κατάργηση του υποκαταστήματος των ΕΛΤΑ του Καινούργιου, θα επιφέρει σοβαρές και άμεσες επιπτώσεις όπως:

Αποκλεισμό ηλικιωμένων και ευάλωτων πολιτών που δεν μπορούν να μετακινηθούν, το Καινούργιο έδρα του υποκαταστήματος έχει επτά 7 χιλ. κατοίκους!

Επιβάρυνση επαγγελματιών, αγροτών και επιχειρήσεων που θα χρειάζεται να μετακινούνται προς το Αγρίνιο, με κόστος και χρόνο

Υποβάθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής, επιτείνοντας την ερήμωση της υπαίθρου και μείωση εσόδων του δημοσίου.

Δημιουργία συνθηκών άνισης πρόσβασης σε υπηρεσίες, αντίθετων προς την αρχή της κοινωνικής συνοχής.

Ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των ΕΛΤΑ με τεράστια οικονομική επιβάρυνση των κατοίκων και των επιχειρήσεων και εκμηδενισμού της αποταμιευτικής συνείδησης στα νέα παιδιά.

Καλείται η Τοπική Αυτοδιοίκηση σε όλα τα επίπεδα και το πολιτικό προσωπικό του νομού να πάρουν ανάλογες πρωτοβουλίες, για τη συνέχεια των ΕΛΤΑ στο

Καινούργιο, και της Αιτωλ/νίας γενικότερα, πριν μας ρίξουν στο σκοτάδι και θα είναι αργά για όλους.

Απαιτούμε:

Την οριστική ανάκληση της απόφασης που κλείνει τα ΕΛΤΑ Καινούργιου και πανελλαδικά. Κεντρικός σχεδιασμός ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού του συνόλου των υπηρεσιών και προσαρμογή στις νέες ανάγκες, που έχουν δημιουργηθεί στη μεταφορά των αγαθών και οικονομικών υπηρεσιών στη χώρα μας, υπερ των πολιτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Την υποχρέωση όλου του δημοσίου τομέα, της αυτοδιοίκησης και των πάσης φύσεων ΝΠΔΔ καθώς και των Τραπεζών στη χρήση μόνο των ΕΛΤΑ για να σταματήσει η διασπάθιση του κρατικού προϋπολογισμό στους ιδιωτικούς ομίλους φίλων και γνωστών…

Υ.Γ. 1: Στο μεταβατικό διάστημα των 3 μηνών, της παράτασης λειτουργίας που δόθηκε για την οριστική απόφαση της τύχης των ΕΛΤΑ, που προτείνεται να κλείσουν, εφιστούμε την προσοχή σε όσους έχουν πάρει τη θέσει του «Προκρούστη» να σταθμίσουν πολύ σοβαρά τα δεδομένα, γιατί μπορεί να βρεθούν μπροστά σε ανεξέλεγκτα γεγονότα που θα προκύψουν!

Υ.Γ. 2: Η Πρωτοβουλία μας αυτή σκοπό έχει τον συντονισμό ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του υποκαταστήματος σε σχέση με την αίολη απόφαση και ταυτόχρονα του συντονισμού των κατοίκων και φορέων που έχουν αποφασίσει να διεκδικήσουμε την ανάκληση του κλεισίματος των ΕΛΤΑ Καινούργιου.

ΤΑ ΕΛΤΑ ΕΙΝΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ & ΟΧΙ ΤΟΥ ΥΠΕΡΤΑΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ

Καινούργιο 22-11-2025

Για τη ανοιχτή Επιτροπή Πρωτοβουλίας στήριξης των ΕΛΤΑ

Καινούργιου

Βασίλειος Μιχ. Φουντούλης π. Δήμαρχος Θεστιέων Κώστας Παπανίκος, Πρόεδρος Κοινότητας Νέας Αβόρανης Παναγιώτης Μυζήθρας – Νοσηλευτής, Δημοτικός Σύμβουλος Δ.Ε. Θεστιέων Δήμου Αγρινίου Μαρίνος Ψειμάδας – Λογιστής, π. Πρόεδρος Κοινότητας Παναιτωλίου – Πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου Θεστιέων Χρήστος Κουμάσης , Πρόεδρος Κοινότητας Παντάνασσας Τριχωνίδας Δ.Ε. Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου Κώστας Μηλιώνης, τεχνίτης Μουσικών οργάνων –Καινουργιώτες Αθήνας Κώστας Διον. Κορδάτος – συντ. καθηγητής ΕΠΑΛ Καινούργιου, τ. Πρόεδρος Β’ ΕΛΜΕ Αιτωλ/νίας, π. Πρόεδρος Πολιτιστικού Αθλητικού Ομίλου «ΔΟΞΑ» Καινούργιου

