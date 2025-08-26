Αγρίνιο: Ανεβαίνοτας στο μοναστήρι της Παναγίας στο Λιγοβίτσι

Στη περιοχή Λιγοβίτσι, βρίσκεται η ιστορική Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Σκαρφαλωμένη στο βουνό σε ένα πανέμορφο φυσικό τοπίο και με θέα τις λίμνες του Οζερού και της Αμβρακίας, το μοναστήρι της Παναγίας της "Λιγοβιτσάνας" είναι σε θέση να συγκινήσει τον επισκέπτη.

Η ιστορική σημασία της Μονής είναι σπουδαία, καθώς διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο κατά την επανάσταση του 1821 αποτελώντας καταφύγιο και ορμητήριο για τον Καραϊσκάκη και τους άλλους Έλληνες οπλαρχηγούς.

Η Μονή συνεχίζει να κατέχει τη δεσποτική της θέση στη κορυφή του λόφου όπου την επισκέπτονται πολλοί προσκυνητές από όλη την Ελλάδα.

Ενισχύει, παρηγορεί, συμπαραστέκεται στους χριστιανούς της ευρύτερης περιοχής, που προστρέχουν στην Παναγία ικέτες και προσκυνητές. Οι αδελφές ασχολούνται και με την αγιογραφία, την ιερορραπτική και την πνευματική διακονία.

Μετά την επίσκεψη μας στη μονή συνεχίζουμε το μικρό road trip κάνοντας μια στάση στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου με τη μεγάλη ιστορία.

