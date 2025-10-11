Αγρίνιο: Άνδρας έσκιζε τα ρούχα του έξω από το περίπτερο του Παναιτωλικού

Αναστάτωση προκλήθηκε στο Αγρίνιο έξω από το περίπτερο του Παναιτωλικού, όπου ένας άνδρας φέρεται να είχε περίεργη συμπεριφορά, φτάνοντας στο σημείο να σκίσει τα ρούχα του, σύμφωνα με αναφορά πολίτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου (11.10.25). Όπως αναφέρουν πληροφορίες, άνδρας με γκρι παντελόνι και πράσινη μπλούζα έφτασε στο σημείο να σκίζει τα ρούχα του, προκαλώντας ανησυχία στους περαστικούς.

Στη συνέχεια απομακρύνθηκε προς άγνωστη κατεύθυνση, χωρίς να υπάρξει νεότερη ενημέρωση για την πορεία του.