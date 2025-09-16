Αγρίνιο: Αναζητείται Ρομά μετά την επίθεση σε γιατρό στα επείγοντα του νοσοκομείου

Συναγερμός στο Αγρίνιο με Ρομά που αναζητείται μετά από άγρια επίθεση σε γιατρό στα επείγοντα του νοσοκομείου.

Το σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου 2025 στο Γενικό Νοσοκομείο Αγρινίου, όταν νεαρός Ρομά προκάλεσε αναστάτωση στο χώρο των επειγόντων περιστατικών.

Ο νεαρός, σε κατάσταση μέθης και με ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι, προσήλθε για περίθαλψη. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, επιτέθηκε στον γιατρό απωθώντας τον, προκαλώντας μεγάλη ένταση.

Ο γιατρός ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία, ωστόσο ο Ρομά εγκατέλειψε το νοσοκομείο πριν φτάσουν οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. και μέχρι στιγμής αναζητείται από τις αρχές.