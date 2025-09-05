Αγρίνιο: Αναβλήθηκε λόγω ωραρίου η δίκη των δημοτικών συμβούλων Θέρμου - Κωνσταντάρας: Αμετανόητοι οι συκοφάντες μου

Με την υπόθεση να βρίσκεται στη θέση 33 του πινακίου ήταν αναμενόμενο να αναβληθεί στο Αγρίνιο η δίκη των δημοτικών δημοτικών συμβούλων Θέρμου τους οποίους μήνυσε ο δήμαρχος Σπύρος Κωνσταντάρας, μεταξύ άλλων, για συκοφαντική δυσφήμιση με αφορμή το έργο της αντλησιοταμίευσης στην Τριχωνίδα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης είχε προγραμματιστεί για σήμερα Παρασκευή (5.9.25) και το γεγονός ότι αναβλήθηκε δυσαρέστησε τον δήμαρχο Θέρμου. Σε νέα του ανάρτηση χαρακτήρισε τους κατηγορούμενους αμετανόητους συκοφάντες. και επανέλαβε ότι θα συνεχίσει την προσπάθεια για δικαίωσή του μέχρι τέλους. Έξω από το δικαστικό μέγαρο αναρτήθηκε πανό συμπαράστασης στους διωκόμενους αιρετούς.

Τι αναφέρει σε ανάρτηση του ο δήμαρχος Θέρμου:

Από το (2) στο έκθεμα της προηγούμενης δικάσιμου στις 23/5/2025 , «ανέβηκε» στο (33) στην σημερινή δικάσιμο της 5/9/2025 στο Μονομελές Πλημ/κειο Αγρινίου , ότε και αναβλήθηκε λόγω ωραρίου , η δίκη των κατηγορούμενων για συκοφαντική δυσφήμηση μου, για όσα εμμετικά διέδωσαν εγγράφως και δια του διαδικτύου , οι αμετανόητοι υπόδικοι συκοφάντες μου , καλυπτόμενοι πίσω,από την δήθεν «αγωνία» τους , για την υπεράσπιση της λίμνης , ξέβρασαν μίσος, εμπάθεια και ασύστολα ψεύδη εναντίον μου.

Θεωρούν ότι με καθυστερήσεις , με αναβολές και κωλύματα θα με κάμψουν, χρησιμοποιώντας πανό, γκράφιτι , παραινέσεις και μηνύσεις κατά συνεργατών μου.

Τους απαντώ , ότι είναι βαθιά νυχτωμένοι !

Θα τους πάω μέχρι τέλους.

Την ηθική μου υπόσταση και ανεξαρτησία την έκτισα εργαζόμενος από μαθητής και δεν θα επιτρέψω σε κανέναν δολιοφθορέα να γκρεμίσει το προσωπικό, επαγγελματικό, πολιτικό και οικογενειακό μου οικοδόμημα, με αισχρές και ανυπόστατες φήμες και κατηγορίες.

Ο καιρός περνάει και η δικαιοσύνη αναμένει στην συμβολή των οδών Πολυζωίδη και Τερτσέτη.

Υπάρχουν και σήμερα τέτοιοι δικαστές!!!!

Ευχαριστώ και ευγνωμονώ τους συνηγόρους μου Ανδρέα ΖΩΗ, Αριστείδη ΦΑΤΟΥΡΟ και Γεώργιο Σ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΡΑ για την αφιλοκερδή στήριξη τους και τον αγώνα τους για την υπεράσπιση της αλήθειας και του προσώπου μου.

Το φως πάντα νικάει το σκοτάδι !!!