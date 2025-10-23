Αγρίνιο: Αναβάθμιση του Δημοτικού Κινηματογράφου «Άνεσις»

Ο Δήμος Αγρινίου προχώρησε σε σημαντική αναβάθμιση του δημοτικού κινηματογράφου «Άνεσις», εξοπλίζοντάς τον με προβολέα τελευταίας τεχνολογίας, ο οποίος διαθέτει φωτεινή πηγή laserphosphor και απόδοση φωτεινότητας 14.500 lumen.

Η νέα εγκατάσταση προσφέρει ανάλυση 4K, εξαιρετική καθαρότητα εικόνας και ζωντανά, φυσικά χρώματα, εξασφαλίζοντας στο κοινό μια κινηματογραφική εμπειρία υψηλής ποιότητας, αντίστοιχη των μεγάλων αιθουσών εμπορικών κινηματογράφων. Παράλληλα, η τεχνολογία laser επιτρέπει χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και σταθερή φωτεινότητα, συμβάλλοντας στη βιώσιμη λειτουργία του κινηματογράφου και στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Με το νέο εξοπλισμό, ο δημοτικός κινηματογράφος «Άνεσις» ενισχύειακόμα πιο πολύ το ρόλο του ως σημαντικό πολιτιστικό κύτταρο της πόλης, προσφέροντας στο κοινό τού Αγρινίου και της ευρύτερης περιοχής σύγχρονες συνθήκες προβολής και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης.

H αντιδήμαρχος πολιτισμού κ. Μαρία Παπαγεωργίου με την ευκαιρία της εγκατάστασης του νέου προβολέα δήλωσε:

«Η αναβάθμιση του “Άνεσις” αποτελεί ένα ακόμη βήμα στη συνολική μας προσπάθεια να ενισχύσουμε τις πολιτιστικές υποδομές του Αγρινίου και να προσφέρουμε στους συμπολίτες μας σύγχρονες συνθήκες απόλαυσης της τέχνης του κινηματογράφου. Ο κινηματογράφος “Άνεσις” είναι μια μοναδική υποδομή, με ιστορία και βαθιά σχέση με το κοινό της πόλης, που αξίζει να λειτουργεί με τα υψηλότερα τεχνικά πρότυπα.»