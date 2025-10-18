Αγρίνιο: Αναβάλλεται λόγω καιρού η 1η Γιορτή Ελιάς στη Σπολάϊτα - Η ανακοίνωση του Πολιτιστικού Συλλόγου

Την Κυριακή (19.10.25) στην πλατεία της Σπολάϊτας είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί η 1η Γιορτή Ελιάς, μια γιορτή για τον τόπο, τη γη και τους ανθρώπους της, η οποία όμως αναβάλλεται λόγω καιρού.

Το ΔΣ του Πολιτιστικού Συλλόγου Σπολάϊτας σύντομα πρόκειται να ανακοινώσει τη νέα ημερομηνία.

Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του Συλλόγου για την αναβολή της γιορτής:

Πολιτιστικός Σύλλογος Σπολάιτας ενημερώνει τα μέλη και τους φίλους του ότι η προγραμματισμένη Γιορτή Ελιάς, που ήταν να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, αναβάλλεται λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Η νέα ημερομηνία διεξαγωγής της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί σύντομα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση και τη στήριξή σας. Ανυπομονούμε να γιορτάσουμε όλοι μαζί τη Γιορτή της Ελιάς μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες!