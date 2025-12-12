Αγρίνιο: Αναστάτωση για τους οδηγούς στην οδό Δαγκλή με τρύπα που άνοιξε στο οδόστρωμα

Αναστάτωση για τους οδηγούς στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην οδό Δαγκλή με τρύπα που άνοιξε στο οδόστρωμα.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου, όταν σημειώθηκε μερική υποχώρηση του εδάφους στις αρχές της οδού Δαγκλή και κοντά στην πλατεία Χατζοπούλου. Στο σημείο έχει ανοίξει εμφανής τρύπα στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα οι οδηγοί να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Στο σημείο κλήθηκε η ΕΛΑΣ για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, μέχρι να αναλάβουν οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και την αποκατάσταση της ζημιάς.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, στο σημείο βρίσκεται τώρα και μηχανικός, ο οποίος εξετάζει την έκταση της υποχώρησης και τα αίτια του προβλήματος.

Συνίσταται ιδιαίτερη προσοχή στους διερχόμενους οδηγούς, να παραμένουν προσεκτικοί και να αποφεύγουν το συγκεκριμένο σημείο μέχρι την πλήρη αποκατάσταση της ζημιάς του οδοστρώματος.

