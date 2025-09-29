Αγρίνιο: Ανανεωμένη όψη για την παιδική χαρά στην οδό Μυστρά - Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αναμόρφωσης

Άλλαξε όψη η παιδική χαρά που βρίσκεται στην οδό Μυστρά στο Αγρίνιο, κοντά στον παλαιό Ιερό Ναό του Αγίου Χριστοφόρου, μετά τις παρεμβάσεις του Δήμου Αγρινίου.

Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είχε επιβεβαιώσει στο sinidisi.gr ότι ο συγκεκριμένος χώρος εντασσόταν στον σχεδιασμό αναμόρφωσης, καθώς κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε είχαν εντοπιστεί συγκεκριμένα προβλήματα. Υπενθυμίζεται ότι η παιδική χαρά είχε σφραγιστεί την άνοιξη του 2025.

Πλέον, οι εργασίες ολοκληρώθηκαν και ο χώρος παρουσιάζει πλήρως ανανεωμένη εικόνα. Βάφτηκε ο περιμετρικός τοίχος, δίνοντας ζωντάνια και καθαρότητα στον χώρο, ενώ προστέθηκε και ένα μικρό ξύλινο σπιτάκι-κιόσκι στο οποίο τα παιδιά μπορούν να μπαίνουν και να παίζουν με ασφάλεια. Η νέα αυτή κατασκευή έχει ήδη τραβήξει την προσοχή των μικρών επισκεπτών και δίνει μια σύγχρονη πινελιά στην παιδική χαρά και την ευρύτερη περιοχή.

Στην είσοδο τοποθετήθηκε και ενημερωτική πινακίδα με τους κανόνες λειτουργίας:

Για παιδιά ηλικίας 1 έως 3 ετών και 4 έως 12 ετών

Ώρες λειτουργίας:

Νοέμβριος – Μάρτιος: 09.00 – 20.00

Απρίλιος – Οκτώβριος: 09.00 – 21.30

Κανονισμοί εισόδου:

Απαγορεύεται η είσοδος σε άτομα που δεν συνοδεύουν παιδιά

Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κατοικίδια ζώα, με εξαίρεση σκύλους συνοδούς ατόμων με αναπηρία

Με τις παρεμβάσεις που ολοκληρώθηκαν, η παιδική χαρά είναι πλέον πιο λειτουργική, καλαίσθητη και ασφαλής, έτοιμη να υποδεχτεί ξανά τα παιδιά της γειτονιάς και τις οικογένειές τους.