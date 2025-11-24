Αγρίνιο – Αναλγησία: Αβοήθητο από χθες βράδυ άλογο που τραυματίστηκε μετά από τροχαίο στη Στράτο

Άλογο που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Αγρινίου – Αμφιλοχίας στο ύψος της Στράτου, μετά το τροχαίο παραμένει τραυματισμένο στην άκρη το δρόμου.

Το τροχαίο σημειώθηκε στη μία περίπου τα ξημερώματα της Δευτέρας (24.11.25) όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, κοπάδι αλόγων διέσχιζε την Εθνική Οδό.

Ο οδηγός του οχήματος που κινούνταν με κατεύθυνση το Αγρίνιο παρά την προσπάθειά του να τα αποφύγει, παρέσυρε ένα εξ αυτών το οποίο και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας αλλά και η Πυροσβεστική που μετέφερε το άλογο στην άκρη του δρόμου.

Το τραυματισμένο άλογο που κάποιος ευαισθητοποιημένος πολίτης φρόντισε να σκεπάσει με κουβέρτα, χρήζει άμεσης ιατρικής παρέμβασης. Ωστόσο, το νομοθετικό κενό που υπάρχει σε σχέση με τη διαχείριση του περιστατικού φαίνεται ότι είναι η αιτία που ακόμα δεν έχει βρεθεί στο σημείο κτηνίατρος ούτε από την πλευρά του Δήμου Αγρινίου ούτε από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Την ίδια ώρα, δεν έχει καταστεί δυνατή η μεταφορά του άτυχου ζώου σε προστατευμένο περιβάλλον.

Η εικόνα του αλόγου να σφαδάζει από τους πόνους προκαλεί θλίψη για το περιστατικό και αγανάκτηση για το γεγονός ότι από τα ξημερώματα δεν έχε βρεθεί μια λύση για να του παρασχεθεί ιατρική φροντίδα.

Το ζώο δεν αποκλείεται να είναι είναι ένα από τα άγρια άλογα του Πεταλά για τα οποία πολλές φορές έχει επισημανθεί ότι βρίσκονται υπό συνεχή κίνδυνο όταν κατεβαίνουν στα πεδινά για τροφή. Αντιστοίχως, κίνδυνο διατρέχουν και οι οδηγοί που βρίσκονται τυχαία μπροστά τους την ώρα που οδηγούν αμέριμνοι. Από το συγκεκριμένο τροχαίο δεν υπήρξε τραυματισμός του οδηγού ωστόσο το όχημα του υπέστη σοβαρές υλικές ζημιές.