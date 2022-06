Αγρίνιο: Ανακοινώθηκαν οι κεντρικές εκδηλώσεις του φεστιβάλ Photopolis – Εκθέσεις και κινηματογραφικές βραδιές το Σεπτέμβριο

Οι πολλές εκθέσεις φωτογραφίας, οι ταινίες μικρού μήκους και οι διαφορετικοί χώροι εκθέσεων χαρακτηρίζουν το πρόγραμμα του Photopolis Agrinio Photo Festival, το οποίο ανακοινώνει το πρόγραμμα των κεντρικών εκδηλώσεων 2022.

Συγκεκριμένα 12 Εκθέσεις φωτογραφίας, 10 ταινίες μικρού μήκους, 3 φωτογραφικά workshops, 3 μουσικές εκδηλώσεις, portfolio reviews, προβολές, ανοιχτή συζήτηση, συνεργασία με μαθητές ζωγραφικής και δύο κινηματογραφικές βραδιές έχουν ενταχθεί στις φετινές κεντρικές εκδηλώσεις που θα διαρκέσουν 15 ημέρες.

Τα εγκαίνια θα γίνουν στις 10 Σεπτεμβρίου στο χώρο της Παλαιάς Δημοτικής Αγοράς, όπου θα φιλοξενηθούν οι μισές εκθέσεις, ενώ οι υπόλοιπες θα εκτεθούν για πρώτη φορά στο Μουσείο Καπράλου και στην Κεντρική πλατεία του Αγρινίου, ενώ για δύο ημέρες στον θερινό Δημοτικό κινηματογράφο «ΕΛΛΗΝΙΣ» θα παιχτούν ταινίες μικρού μήκους Αιτωλοακαρνάνων σκηνοθετών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Εκθέσεις

• «Six degrees of separation» Λουκάς Βασιλικός

• «Chambres de voyageurs» Σπύρος Στάβερης

• “Stagingthereal”. Οι 15 επιλεγμένες φωτογραφίες του ομώνυμου Διαγωνισμού

• “My mum”. Viet Van Tran (Vietnam)

• «The girls of the lake» Σάββας Κόης

• “Muay Thai Kids” Alain Schroeder (Belgium)

• “Agri-Cultural Pylons” Βασίλης Νεμπεγλεριώτης

• “301115-120819” Streetmax21 (UK)

• “Πλανήτης C – Ανασύνθεσις” Κατερίνα Χατζηδημητρίου

• «Εκβολές Αχελώου». 15 φωτογράφοι της Art8 (Λαχαναγορά)

• «Καλός κ αγαθός» Νίκος Αλιάγας

• «Silence” ReneeRevah Ψηφιακή Προβολή

Παρουσιάσεις έργου (Workshops)

• Σπύρος Στάβερης

• Λουκάς Βασιλικός

• ReneeRevah

Portfolio reviews με την Ελένη Μουζακίτη

Ανοιχτή συζήτηση: “Ζωγραφίζοντας την στιγμή του χρόνου”

Παρουσίαση των ζωγραφικών έργων που θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ από τους μαθητές του εργαστηρίου MyHeart και Ανοιχτή συζήτηση για το παραπάνω θέμα. (Οι μαθητές θα δημιουργήσουν τα έργα τους εμπνεόμενοι από κάποια φωτογραφία του φεστιβάλ)

Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν:

• Γιάννης Γιαπράκης, ιατρός, μέλος της art8. Συντονιστής.

• Χριστίνα Μπλαχούρα, εικαστικός, ιδιοκτήτρια του εργαστηρίου myheart.

• Θανάσης Βαλαώρας, ζωγράφος.

Βραδιά “10 χρόνια art8”

Party προς τιμήν των 10 χρόνων παρουσίας της art8 στα πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας.Dj: George Katsipanos

Μουσικές εκδηλώσεις

• Reginae (εγκαίνια): Καίτη Αθανασιάδη (Πιάνο), Πόπη Αργυροπούλου (Φλάουτο), Εφη Πυρπύλη (Τσέλο).

• «ΣΥΛΦΙΔΕΣ» Μαρία Τσόλκα, Μαίρη Λαβράνου, Μελίνα Καραγιάννη, Μάρθα Συσοβίτη.

• Ευγενία Γρέντζελου (φωνή), Αγγελική Δαλιάνη (Πιάνο), Σπύρος Κριάρης (Σαξόφωνο), Ακης Σαγάνης (Τύμπανα).

Τα απίθανα πανηγύρια με τη λήξη των σχολείων