Αγρίνιο: Αναγκαίο η κοινωνία να σταθεί στο πλευρό του πάσχοντα από Alzheimer και τους φροντιστές

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή (21.09.25) ενημερωτική εκδήλωση ευαισθητοποίησης για τη Νόσο A Alzheimer από το Τμήμα Υποστήριξης Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με την εταιρεία Alzheimer Αθηνών, στην κατάμεστη αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (πρώην

κτήριο της Ελλάδος) του Δήμου Αγρινίου.

Κεντρική ομιλήτρια της εκδήλωσης, όπως έγραψε το sinidisi.gr ήταν η Δρ. Παρασκευή Σακκά, Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Πρόεδρος της εταιρείας Alzheimer Αθηνών και πρόεδρος του Εθνικού

Παρατηρητηρίου για την Νόσο Alzheimer, η οποία με την πολυετή εμπειρία και την

βαθιά γνώση της, μας μετέφερε πολύτιμες πληροφορίες για τις σύγχρονες εξελίξεις γύρω

από την νόσο και τις προοπτικές αντιμετώπισής της.

Η παραπάνω εκδήλωση, όπως τονίζεται σε ανακοίνωση του Δήμου Αγρινίου, δεν ήταν απλώς μια ενημερωτική ομιλία, ήταν μια υπενθύμιση ότι η κοινωνία μας οφείλει να σταθεί με κατανόηση και αγάπη δίπλα στους ανθρώπους που δίνουν την μάχη με τη νόσο Alzheimer και στις οικογένειες αυτών.

Η έγκαιρη και ακριβής διάγνωση βοηθά τον ασθενή Alzheimer και τον φροντιστή να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι, ώστε να περάσουν ομαλά τα διάφορα στάδια της

νόσου.

Ο φροντιστής βοηθά τον γιατρό:

Να κάνει τη διάγνωση του ανοϊκού συνδρόμου,

να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής θεραπείας,

να αναγνωρίσει και να θεραπεύσει προβληματικές συμπεριφορές.

Μετά τη λήξη της ενημέρωσης, το κοινό που παρακολούθησε με ενδιαφέρον και αφοσίωση την παρουσίαση, είχε την ευκαιρία να κάνει ερωτήσεις, με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί ένας εποικοδομητικός διάλογος επί του θέματος.

Η Αντιδήμαρχος κ. Γεωργία Μπόκα, εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες στην ομιλήτρια και το κοινό που πλαισίωσε με μεγάλο ενδιαφέρον την εκδήλωση και ευχήθηκε η επιστήμη να συνεχίσει να προσθέτει χρόνια στη ζωή και εμείς να εξακολουθήσουμε να προσπαθούμε ακούραστα για την διασφάλιση της ποιότητας ζωής στα χρόνια αυτά με ενημέρωση, συνεργασία και δράση προς όφελος όλων.