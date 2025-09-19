Αγρίνιο: Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά κοντά στη Λυσιμαχία

Καθοριστική ήταν η παρέμβαση της Πυροσβεστικής για φωτιά που εκδηλώθηκε στο Αγρίνιο, κοντά στη Λυσιμαχία.

Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή (19.9.25) σε αγροτική περιοχή στη Λυσιμαχία. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Αγρινίου επενέβη άμεσα με τη συνδρομή δύο μηχανημάτων έργου και δύο υδροφόρων του Δήμου Αγρινίου.

Σε σχετική ανάρτηση ο αντιδήμαρχος Αγρινίου, κ. Γιάννης Βασιλείου αναφέρει:

«Πυρκαγιά σε αγροτική περιοχή στο Δ.Δ Λυσιμαχίας.

Συνδρομή στην Πυροσβεστική υπηρεσία Αγρινίου με δύο μηχανήματα έργου και 2 υδροφόρες.

Για άλλη μια φορά οι οδηγοί και χειριστές της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αγρινίου ήταν εκεί.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους».

Δείτε φωτογραφίες: