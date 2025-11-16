Κυριακή, 16 Νοεμβρίου, 2025
Αγρίνιο: Ακτίνα ελπίδας για τον 18χρονο Μάριο – Ταξίδι σωτηρίας στο Τορίνο της Ιταλίας

Μια νέα μέρα σήμερα για τον 18χρονο Μάριο, αφού θα μεταφερθεί το Τορίνο της Ιταλίας για να δώσει μάχη για μια κανονική ζωή.

by ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
Ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ρίου, θα φύγει για το Τορίνο της Ιταλίας για να δώσει την μάχη για μια κανονική ζωή.

Ο Μάριος, που πάσχει από το σύνδρομο Alagille, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Η μητέρα του Έυη Βέρρη με μια ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστή την είδηση πως σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 ο Μάριος θα μεταφερθεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο όπου θα δώσει μάχη, για μια κανονική ζωή.

Η ανάρτηση της μητέρας του

