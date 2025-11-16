Αγρίνιο: Ακτίνα ελπίδας για τον 18χρονο Μάριο – Ταξίδι σωτηρίας στο Τορίνο της Ιταλίας

Ο 18χρονος Μάριος από το Αγρίνιο, που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Ρίου, θα φύγει για το Τορίνο της Ιταλίας για να δώσει την μάχη για μια κανονική ζωή.

Ο Μάριος, που πάσχει από το σύνδρομο Alagille, νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου, μετά από ραγδαία επιδείνωση της υγείας του.

Η μητέρα του Έυη Βέρρη με μια ανακοίνωσή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έκανε γνωστή την είδηση πως σήμερα Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025 ο Μάριος θα μεταφερθεί στην Ιταλία και συγκεκριμένα στο Τορίνο όπου θα δώσει μάχη, για μια κανονική ζωή.

Η ανάρτηση της μητέρας του