Αγρίνιο – «Ακούω καλά»: Δράση δωρεάν ελέγχου της ακουστικής ικανότητας στο Κοινωνικό Ιατρείο

Δράση πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης της ακουστικής ικανότητας με τίτλο «Ακούω καλά», διοργανώνει το Κοινωνικό Ιατρείο της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας Δήμου Αγρινίου, σε συνεργασία με το ΕΔΔΥΠΠΥ και τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου.

Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, υλοποιήθηκε η πρώτη ημέρα, της δράσης, με τον εθελοντή ιατρό κ. Παπαθανάση Παντελή, ο οποίος πραγματοποίησε δωρεάν προληπτικό έλεγχο ακουστικής ικανότητας (ωτοσκόπηση). Την δράση τίμησε με την παρουσία της η αντιδήμαρχος Αγρινίου, κ. Γεωργία Μπόκα, η οποία συνομίλησε με τους πολίτες. Το ραντεβού ανανεώθηκε για την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου, από τις 12:00 μ.μ. έως τις 14:00 μ.μ.

Σε ανακοίνωση της αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας, Δήμου Αγρινίου, Γεωργίας Μπόκα, αναφέρεται:

Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας του Δήμου Αγρινίου σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Αγρινίου και το ΕΔΔΥΠΠΥ διοργανώνει δράση πρόληψης και πρώιμης διάγνωσης της ακουστικής ικανότητας με τίτλο « Ακούω καλά »

Η Δράση συμπεριλαμβάνει, δωρεάν προληπτικό έλεγχο ακουστικής ικανότητας (ωτοσκόπηση) που πραγματοποιείται από ΩΡΛ Ιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Αγρινίου και θα υλοποιηθεί την Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2025, 11.00 έως 13.00 και την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, 12.00-14.00 στο Κοινωνικό Ιατρείο, Παλαμά 20 Αγρίνιο, Τηλ: 2641033582

Η ακοή θεωρείται η σημαντικότερη από τις πέντε αισθήσεις, διασφαλίζει την επικοινωνία και την επαφή μεταξύ των ανθρώπων και είναι η βασικότερη παράμετρος στην ανάπτυξη της ομιλίας, της μάθησης και της επικοινωνίας και συμβάλει στην αντίληψη του χώρου συμπληρώνοντας έτσι την αίσθηση της όρασης. 1 στους 10 αντιμετωπίζει δυσκολία με την ακοή του, η βαρηκοΐα είναι η 3η πιο διαδεδομένη χρόνια πάθηση στην 3η ηλικία (μετά την υπέρταση και την αρθρίτιδα) ενώ 1 στα 3 άτομα άνω των 65 ετών – συνολικά 165 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως – ζει με απώλεια ακοής. Ο προληπτικός έλεγχος ακουστικής ικανότητας ξεκινάει σε γυναίκες και άνδρες μετά την ηλικία των 50 ετών και επαναλαμβάνετε ετησίως, ενώ σε περιπτώσεις με οικογενειακό ιστορικό ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να ξεκινήσει και σε νεαρότερη ηλικία.